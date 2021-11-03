РФ блокирует въезд грузовиков из Украины: на границе образовались огромные очереди (ФОТО)

На украинско-российской границе часами стоят сотни грузовиков. Ждут своей очереди для оформления документов. Это скопление грузовых автомобилей возникло из-за того, что представители РФ медленно оформляют эти авто. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Россия блокирует пропуск грузовиков из Украины (facebook.com/DPSUkraine)

По информации пограничников, в таможенном пункте пропуска "Гоптовка", что на Харьковщине, ждут оформления около двухсот фур.

Россияне оформили еще 60 машин, но они ждут на украинской территории соответствующего разрешения, чтобы заехать в Россию.

Иногда аналогичная ситуация возникает в пункте пропуска "Бачевск". Пограничники утверждают, что российские таможенники медленно проверяют дальнобойщиков в российских пограничных пунктах "Нехотевка" и "Троебортное". Ранее там проезжало за сутки сотни грузовых авто.

Представители соседней страны приводят некоторые аргументы, оправдывая такую ситуацию. Говорят о технологических схемах, которыми руководствуются в работе. Совсем недавно они оформляли по 150 и более машин, и водители не теряли свое время в длительных простоях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия блокирует переговоры по Донбассу. Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко объясняет позицию России по торможению всех переговорных процессов таким образом. По мнению эксперта, стране-агрессору выгодно наблюдать, как Украина предпринимает те или иные усилия, пытаясь сдвинуть ситуацию с мертвой точки. А потом винить нас в чем-нибудь, апеллируя к тем или иным шагам. Поэтому, подчеркивает эксперт, Россия не делает резких шагов. И ожидает, что мы сами совершим ошибки, а европейцы станут более лояльны к Кремлю.

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