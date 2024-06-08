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Кулеба ответил, начал ли Залужный работу послом в Британии

Валерий Залужный продолжает готовиться, чтобы представлять Украину на дипломатическом фронте

сегодня, 11:52
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает подготовку для работы в качестве посла в Великобритании. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба ответил, начал ли Залужный работу послом в Британии

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Этот процесс (Ред. – подготовки) уже в конце финишной прямой", — отметил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают одинаково: по результатам".

"Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве, прежде всего, успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства", — отметил глава МИД.

Отметим, в этом же интервью Дмитрий Кулеба заявил, что Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ.

"Мы довольны тем, какая истерическая атмосфера царит в Москве через Саммит мира. Мы видим это за их действиями и попытками воспрепятствовать проведению Саммита. Они понимают, что на кону – российский миф о разделе мира на Европу и Америку, которые поддерживают Украину, и все остальное мира, поддерживающего Россию", — высказался топ-дипломат. 

По словам министра, мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право.                       

Дмитрий Кулеба утверждает, что Саммит мира – это глобальное дипломатическое сражение, которое Украина ведет прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. Он также подчеркнул, что чем ближе к саммиту – тем ожесточеннее она становится.




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