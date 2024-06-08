Кулеба ответил, начал ли Залужный работу послом в Британии

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает подготовку для работы в качестве посла в Великобритании. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Дмитрий Кулеба добавил, что понимает повышенный интерес к этой теме, но напомнил, что "всех послов оценивают одинаково: по результатам".
Отметим, в этом же интервью Дмитрий Кулеба заявил, что Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ.
По словам министра, мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право.
Дмитрий Кулеба утверждает, что Саммит мира – это глобальное дипломатическое сражение, которое Украина ведет прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. Он также подчеркнул, что чем ближе к саммиту – тем ожесточеннее она становится.
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