"Потом будет слишком поздно": Резников обратился к членам НАТО

Канада, Соединенные Штаты и Великобритания должны совместно и быстро оказать военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией – сказал министр обороны Украины в интервью изданию The Globe and Mail, предупредив, что сейчас необходимы шаги для сдерживания президента России Владимира Путина от вторжения , поскольку "потом будет слишком поздно".

Министр обороны Украины Алексей Резников - фото из открытых источников

Алексей Резников заявил, что заметил раскол в военном альянсе НАТО по поводу того, насколько далеко готовы государства зайти в поддержку Украины. По его словам, Канада, США и Великобритания были более готовы бросать вызов агрессивному поведению Путина, тогда как такие страны как Германия и Франция колебались, поскольку были обеспокоены сохранением своих экономических отношений с Россией.

Резников, которого в прошлом месяце президент Владимир Зеленский назначил министром обороны, призвал "англосаксонских союзников" действовать за пределами Организации Североатлантического договора, если это необходимо для оружия и другой поддержки украинским военным. Он сказал, что сухопутные войска Украины готовы к бою, но стране необходимо немедленно обновить свои возможности противовоздушной обороны, военно-морских сил и средств радиоэлектронной борьбы перед лицом угрозы, которую представляет массивная российская военная сила, скопившаяся у границ Украины.

По его словам, Украине нужен "быстрый ответ" от своих союзников, который помог бы ей устранить нехватку зенитных ракет, современных военных самолетов и морских судов, а также оборудование для электронных помех. Но не менее важными, по его словам, будут канадские, американские и британские солдаты, заметно развернутые на позициях вблизи линии фронта.

"У вас есть обучающая программа с нами в Украине. Я думаю, мы можем ее расширить. Вместо того чтобы иметь 50 [военных] инструкторов, пришлите 500 инструкторов", — сказал он, имея в виду канадскую учебную миссию из 200 солдат, которая уже развернута в стране. Как известно, штаб операции "Объединительный" расположен в Яворове, на крайнем западе Украины, в более чем 1000 километрах от российской границы.

Эти войска должны быть развернуты в местах, где их может увидеть Россия, сказал Резников.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы развернули деятельность в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином", – отметил министр, назвав места на востоке и юге Украины, которые могут быстро стать передовыми в случае масштабного российского штурма.

Военная поддержка должна быть предоставлена вместе с новыми экономическими санкциями, направленными против личных активов Путина и его ближайшего окружения, отметил Резников.

После окончания холодной войны НАТО неоднократно расширялось на восток, поглощая государства, когда-то предпочитавшие Москву. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не сможет иметь вето на то, какие страны присоединяются к 30-членному альянсу. Однако Резников сказал, что Берлин и Париж — реальные препятствия для приглашения Украины присоединиться.

"К сожалению, Германия и Франция очень прагматичны. Они хотят дружить с россиянами. Они ведут с ними бизнес", – сказал он, ссылаясь на трубопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать российский природный газ напрямую в немецкий порт, устраняя давнюю роль Украины как транзитной страны.

Резников рассказал, что на данный момент в пределах 200 километров от границ Украины, в том числе в оккупированном Крыму, находятся 94 300 российских военных – эта цифра выросла до 105 000, если учесть тех, кто находится в пределах 300 километров. По данным источников в украинской разведке, эти войска поддерживают около 1200 танков, 330 военных самолетов и более 80 военных кораблей и подводных лодок.

Россия утверждает, что наращивание необходимо, поскольку она располагает разведывательными данными, которые предполагают, что Украина готовилась силой вернуть юго-восточный регион Донбасса, который с 2014 года находится под контролем поддерживаемого Москвой ополчения. Резников отверг заявление России как пропаганду и сказал, что Украина стремится к мирному воссоединению страны, а не нападениям на города, где проживают сотни тысяч ее граждан.

Резников сказал, что войскам, дислоцирующимся на Донбассе, приказано не реагировать немедленно на атаки через линию фронта, опасаясь быть вовлеченными в провокацию, которая может быть использована для оправдания российского вторжения. В то же время, они должны были сначала вызвать наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые могли зафиксировать, что "сепаратисты" начали стрелять до того, как украинские силы ответили.

Резников сказал, что считает, что Путин еще не решил, вторгнуться ли, а вместо этого наблюдает, как Украина и ее союзники реагируют на наращивание России.

Игорь Михалчишин, исполнительный директор лоббистской группы Конгресса украинцев Канады, сказал, что Канада и НАТО сыграют на руку Путину, если они откажутся от предоставления военной помощи Украине, опасаясь спровоцировать российского лидера.

"Канаде и нашим союзникам по НАТО необходимо усилить сдерживание от дальнейшего вторжения в Украину, значительно усилив санкции против России и расширив военную помощь Украине, чтобы Украина могла лучше защищаться", — сказал Михалчишин.

Как сообщали ранее "Комментарии", министр обороны Украины предполагает, что вероятное нападение произойдет в конце января.

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