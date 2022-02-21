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Резников рассказал, какой сценарий в отношении Украины пытается воплотить Россия

Среди прочих в Минобороны рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму

сегодня, 11:14
Автор:

Елизавета Черных
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Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников рассказал, как сценарий пытается воплотить РФ в отношении нашего государства. Министр отметил, что уровень угрозы остается высоким. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника на брифинге. 

Резников рассказал, какой сценарий в отношении Украины пытается воплотить Россия

Алексей Резников - фото: Офис президента

Резников добавил, что несмотря на высокий уровень угрозы, украинская власть прогнозирует все сценарии развития конфликта, обозначая тактику поведения. 

"Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье", — сообщил министр обороны, добавив, что ожидалось, что Россия на этом фоне устроит обострение на Донбассе.

По словам Резникова, все это будут сопровождать и другие методы давления, как кибератаки, минирования объектов, попытки устроить беспорядки, используя различные предлоги. 

Главной целью таких действий со стороны РФ глава Минобороны называет расшатывание Украины изнутри. Резников отмечает, что Россия добивается, чтобы наша страна изменила политический курс и отказалась от членства в НАТО и Евросоюзе, а в итоге утратила независимость: 

" Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", — заявил министр обороны. 

Ранее на портале "Комментарии" — Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев однозначно поддерживает предстоящий саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина относительно ситуации с безопасностью в Европе и, в частности, в Украине.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/plan-rossii-otnoshenii-ukrainy-raskryt-minoborony-1645430317.html
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