Кулеба озвучил позицию Украины относительно возможного саммита Байдена и Путина

Официальный Киев однозначно поддерживает предстоящий саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина относительно ситуации с безопасностью в Европе и, в частности, в Украине. Как передает портал "Комментарии", такую позицию от имени Украины высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время подхода к СМИ в Брюсселе, добавив, что Киев выступает за дипломатическое урегулирование спорных моментов.

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба рассказал, что об идее провести саммит Байден-Путин он узнал не со СМИ, а от госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым этой ночью состоялся разговор.

Отметим, первым об инициативе провести саммит президентом США и России сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, которые провел телефонный разговор, как с Байденом, так и с Путиным.

Глава МИД Украины считает, что любые попытки исключительно дипломатическим путем решить конфликтные вопросы должны поощряться и приветствоваться. Поэтому Украина поддерживает такие намерения.

При этом Дмитрий Кулеба уточнил, что он получил от госсекретаря США заверения, что ни одно решение по Украине без обсуждения и согласования с властями Украины, не будет принято. Киев вместе с Вашингтоном будет координировать свои позиции и прикладывать все усилия, чтобы на переговорах позиция Украины была учтена.

Кулеба высказал надежду, что итогом переговоров Байдена и Путина станет заявление о том, что российские войска отступают от украинской границы. Это станет важным сигналом Кремля, что он готов идти по пути деэскалации. Если же этого не произойдет, то это будет означать, что Россия намерена действовать по тому плану, который был ранее.

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