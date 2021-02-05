Секретарь СНБО анонсировал новую волну санкций против нардепов

Сегодня во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО рассказал о деталях уголовного дела, открытого против народного депутата Тараса Козака.



Алексей Данилов на "Свободе слова". Фото: трансляция

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенной категории и физических и юридических лиц. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы это осуществить", — заявил Алексей Данилов.

Председатель СНБО заверил, что санкции — это "не одноразовая акция". Он рассказал, что сейчас уголовное дело против Тараса Козака находится на рассмотрении в СБУ.

"То, что происходит сегодня со стороны Российской Федерации — информационный терроризм. У нас длится горячая война на Востоке страны, и когда люди помогают в этом России, более того, когда они начинают поставлять военным формированиям средства, из-за которых погибают потом наши люди, то они будут за это все нести ответственность, в том числе, уголовную. Это будет обязательно", — заявил Данилов.

Он рассказал, что с 2017 года под санкциями, которые Украина ввела против своих граждан, находящихся 1228 украинцев.

Секретарь СНБО продемонстрировал документы, согласно которым, на всех каналах Козака был очень маленький штат сотрудников, которые получали заработную плату около 5000 гривен.

"Попробуйте найти человека, который будет работать на телевидении за 5000 гривен. Зеленский, например, предложил устроить этих людей на работу и платить им на 20-25% больше, чтобы журналисты не страдали от закрытия каналов", — отметил Данилов.

На вопрос ведущего, почему при обсуждении закрытых каналов звучит фамилия Виктора Медведчука, однако, в документах о нем ни слова, Данилов улыбнулся и заявил:

"Подождите, всему свое время. Мы очень тщательно прорабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этих вопросах".

По словам Данилова есть еще много региональных каналов, работающих как российская пропаганда, пока они находятся под наблюдением СНБО.



"Если они работают в украинском законодательстве, мы можем против них применить санкции. Я вообще не понимаю, зачем они записали все 8 каналов на Козака, если бы они этого не делали, то нам было бы сложнее их закрыть", — заявил Данилов.



Секретарь СНБО подчеркнул, что его учреждение работает только с фактами и не имеет права поддаваться эмоциям, ведь речь идет об украинской независимости.

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