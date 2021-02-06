Решение о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne законно - Резников

Решение о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является законным и соответствует всем европейским нормам.

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и член СНБО Алексей Резников.

"В случае, если есть угроза национальной безопасности или общественному порядку, человек может быть ограничен и в праве свободы слова, и в свободе на передвижение. Решение СНБО абсолютно правосудное и соответствует европейским нормам", — сообщил он в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, на встрече Киевского форума секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о деталях подготовки решения о закрытии каналов Тараса Козака 112, ZIK и NewsOne, а также обозначил основные угрозы в борьбе с российской пропагандой. По словам Данилова, это не легкое дело, которое можно решить за день или за месяц. Работа в этом направлении продолжалась с лета прошлого года, и только когда все материалы были готовы, началась их реализация. СНБО тщательно следил за информационным пространством. "Нам было понятно, что это не средства массовой информации, а исключительно пропагандистская машина России. Мы с каждым днем ​​получали информацию о том, кто это финансирует, и что там происходит", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ими были сделаны выводы, что вся деятельность этих каналов — это элементы гибридной войны и информационный террор против Украины, развернутый РФ с использованием своих соратников. Данилов утверждает, что нынешние решения отменить будет невозможно, ведь материалы собирались очень долго и готовились в течение 8 месяцев.







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