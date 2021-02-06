Решение о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne законно - Резников

Язык
Coinspot 06.02.2021
BTC/USD
38441.36
ETH/USD
1728.44
LTC/USD
155.25
НБУ 06.02.2021
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.56
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Решение о блокировании телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne является законным и соответствует всем европейским нормам.
Алексей Резников (фото из открытых источников)
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно
оккупированных территорий Украины и член СНБО Алексей Резников.
Напомним, на встрече Киевского форума секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о деталях подготовки решения о закрытии каналов Тараса Козака 112, ZIK и NewsOne, а также обозначил основные угрозы в борьбе с российской пропагандой. По словам Данилова, это не легкое дело, которое можно решить за день или за месяц. Работа в этом направлении продолжалась с лета прошлого года, и только когда все материалы были готовы, началась их реализация. СНБО тщательно следил за информационным пространством. "Нам было понятно, что это не средства массовой информации, а исключительно пропагандистская машина России. Мы с каждым днем получали информацию о том, кто это финансирует, и что там происходит", — пояснил Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что ими были сделаны выводы, что вся деятельность этих каналов — это элементы гибридной войны и информационный террор против Украины, развернутый РФ с использованием своих соратников. Данилов утверждает, что нынешние решения отменить будет невозможно, ведь материалы собирались очень долго и готовились в течение 8 месяцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости