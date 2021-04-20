Резников оценил возможность масштабного нападения России

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказал о переговорах в нормандском формате и оценил вероятность большой войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

Войска РФ на Донбассе. Фото: Google

По его словам, на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата поднимался вопрос кластеров для реализации Минских соглашений, а также необходимость возобновления режима полного прекращения огня, который действовал с июля 2020 года.

Он отметил, что позитивом является сам факт консультаций на фоне того, что Россия стягивает войска к границам Украины. Резников заявил, что переговоры были конструктивными, а все стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня.

Министр также сказал, что цели России не являются секретом, а стягиванием войск Владимир Путин решает внутренние проблемы на фоне предстоящих выборов в Госдуму. Он подчеркнул, что Москва также пытается шантажировать США, чтобы Белый дом считался с Кремлем и выразил уверенность, что игра мышцами со стороны России не приведет к масштабному военному вторжению. Резников отметил, что в Кремле пытаются демонстрировать угрозу, которая страшнее, чем сама угроза.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем закончится война с Украиной для России.

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