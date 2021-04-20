logo
Русский Українська

BTC/USD

55159.38

ETH/USD

2144.98

LTC/USD

250.59

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Резников оценил возможность масштабного нападения России
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников оценил возможность масштабного нападения России

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий рассказал о переговорах по Донбассу и заявил, что Россия играет мышцами

сегодня, 11:35
Автор:

Гриниченко Дима

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказал о переговорах в нормандском формате и оценил вероятность большой войны с Россией. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

Резников оценил возможность масштабного нападения России

Войска РФ на Донбассе. Фото: Google

По его словам, на встрече политических советников лидеров стран нормандского формата поднимался вопрос кластеров для реализации Минских соглашений, а также необходимость возобновления режима полного прекращения огня, который действовал с июля 2020 года. 

Он отметил, что позитивом является сам факт консультаций на фоне того, что Россия стягивает войска к границам Украины. Резников заявил, что переговоры были конструктивными, а все стороны подтвердили приверженность режиму прекращения огня.

Министр также сказал, что цели России не являются секретом, а стягиванием войск Владимир Путин решает внутренние проблемы на фоне предстоящих выборов в Госдуму. Он подчеркнул, что Москва также пытается шантажировать США, чтобы Белый дом считался с Кремлем и выразил уверенность, что игра мышцами со стороны России не приведет к масштабному военному вторжению. Резников отметил, что в Кремле пытаются демонстрировать угрозу, которая страшнее, чем сама угроза. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, чем закончится война с Украиной для России.

Читайте также будут ли новые санкции между США и РФ. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DxrWW_A-ffY&t=1s
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ