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Решено: страна НАТО будет сбивать российские дроны

Румыния будет сбивать российские БПЛА, которые будут угрожать безопасности этой страны

сегодня, 20:58
Автор:
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Константин Куликов
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Румыния при необходимости будет сбивать российские дроны, заявил замглавы штаба обороны Румынии генерал Георге Влад. Об этом сообщают "Комментарии".

Решено: страна НАТО будет сбивать российские дроны

Дрон в полете

"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны, и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии", — заявил военачальник.


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Румынская армия также направила 600 солдат и радары в район дельты Дуная на границе с Украиной. 

Напомним, что после отмены зерновой сделки Россия заблокировали украинский зерновой экспорт из Одессы. После этого Украина перенаправила потоки зерна в придунайские порты — Измаил и Рени — откуда зерно стали забирать судна, которые заходят в дельту Дунаю через черноморскую акваторию Румынии. 

Атакуя украинский Измаил, российские дроны пролетают над Румынии — два из них упали на территорию этой страны. Сперва руководство Румынии отрицало этот факт, но позже признали это. Вслед за этим в приграничных с Украиной районах начали возводить укрытия и присылать оповещения населению об атаках российских БПЛА.

Тем временем, в России ответили на просьбу ротации военных в Украине: "Никто не вернется". Плохую новость для мобилизованных на войну в Украине сообщили в российской Госдуме.

Суровикина заметили на другом континенте. Экс-командующий российской оккупационной армией в Украине Сергей Суровикин стал одним из подозреваемых в участии в мятеже Евгения Пригожина.

А эксперты рассказали, о чем говорит задержание Шуфрича. Украине нужен системный характер борьбы со всеми персонажами, которые продвигали пророссийские нарративы.   

 



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