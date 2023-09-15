logo

BTC/USD

26358.09

ETH/USD

1619.63

LTC/USD

64.61

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Суровикина заметили на другом континенте
commentss НОВОСТИ Все новости

Суровикина заметили на другом континенте

Экс-командующий российской оккупационной армией в Украине Сергей Суровикин стал одним из подозреваемых в участии в мятеже Евгения Пригожина

сегодня, 18:53
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Экс-командующий российской оккупационной армией в Украине Сергей Суровикин, который, вероятно, был арестован после мятежа Пригожина, прибыл в Алжир. Согласно данным российских СМИ, он входит в состав делегации минобороны РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Суровикина заметили на другом континенте

Суровикину подарили Коран

Цели визита российских военных в Алжир неизвестны. Судя по опубликованным фото, Суровикин получил в подарок священную книгу мусульман Коран.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, что после назначения 8 октября 2022 года командующим Объединенной группировкой войск на войне в Украине Суровикин "отметился" массовыми ракетными атаками украинских городов, прежде всего, энергетических объектов. Таким образом Суровикин и российские власти попытались устроить в Украине так называемый блэкаут — полное отключение электроэнергии и последующий коллапс экономики, гражданской и военной инфраструктуры.

В дальнейшем он был связующим звеном между российским Генштабом и ЧВК "Вагнер". Руководитель ЧВК Евгений Пригожин неоднократно комплиментарно высказывался о Суровикине. Это припомнили последнему после окончания мятежа Пригожина 23-24 июня. Согласно сообщениям российских телеграмм-каналов, он был арестован по подозрению в поддержке мятежа или недонесении информации о подготовке бунта вагнеровцев. После допросов "с пристрастием" его выпустили и даже назначили на формальную должность руководителя ПВО СНГ.

Тем временем, окруженным в Андреевке россиянам предложили сдаться: "Плен или смерть".

СМИ узнали, на чью сторону встанет Еврокомиссия по запрету агроимпорта из Украины.

А эксперты пояснили нюансы проекта госбюджета-2024.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!