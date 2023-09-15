Суровикина заметили на другом континенте

Экс-командующий российской оккупационной армией в Украине Сергей Суровикин, который, вероятно, был арестован после мятежа Пригожина, прибыл в Алжир. Согласно данным российских СМИ, он входит в состав делегации минобороны РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Суровикину подарили Коран

Цели визита российских военных в Алжир неизвестны. Судя по опубликованным фото, Суровикин получил в подарок священную книгу мусульман Коран.

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Напомним, что после назначения 8 октября 2022 года командующим Объединенной группировкой войск на войне в Украине Суровикин "отметился" массовыми ракетными атаками украинских городов, прежде всего, энергетических объектов. Таким образом Суровикин и российские власти попытались устроить в Украине так называемый блэкаут — полное отключение электроэнергии и последующий коллапс экономики, гражданской и военной инфраструктуры.

В дальнейшем он был связующим звеном между российским Генштабом и ЧВК "Вагнер". Руководитель ЧВК Евгений Пригожин неоднократно комплиментарно высказывался о Суровикине. Это припомнили последнему после окончания мятежа Пригожина 23-24 июня. Согласно сообщениям российских телеграмм-каналов, он был арестован по подозрению в поддержке мятежа или недонесении информации о подготовке бунта вагнеровцев. После допросов "с пристрастием" его выпустили и даже назначили на формальную должность руководителя ПВО СНГ.



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