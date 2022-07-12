Решение Канады относительно Северного потока: какие могут быть последствия для Запада и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока-1". По его мнению, решение о санкционном исключении в РФ будут воспринимать как проявление слабости – и теперь точно прекратят поставки газа в Европу. Согласны ли с подобным утверждением? Почему Запад поддается на российский шантаж?

Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Действия Канады спровоцируют Россию генерировать дальнейший деструктив

У руководителя Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко нет сомнений в том, что Россия использует газ как энергетическое оружие против Запада. В ином случае, поясняет он, вместе с остановкой "по техническим причинам" прокачки "Северным потоком-1" мы бы увидели соответствующие увеличение транспортировки через украинскую ГТС. Этого не происходит, отмечает эксперт. Наоборот, Кремль провоцирует дальнейший рост спотовых цен на газ, задрав их почти к 2000 дол / 1000 куб. м.



"Более того, – продолжает Игорь Чаленко, – россияне ограниченными поставками на соответствующий рынок не позволяют заполнить газохранилища до уровня 80% в процессе подготовки к новому отопительному сезону. То есть российское руководство провоцирует откровенный энергоцид".



Данная картина, по мнению руководителя ЦАС, настолько явна, что решение канадских властей идти вопреки утвержденным санкциям подвергается вполне конструктивной критике.



"Формула "нельзя, но если очень надо, то можно" создает предпосылки для появления трещин в антипутинской санкционной кампании, рушит те колоссальные усилия всего мирового сообщества в борьбе за мир и справедливость. Безусловно, подобные действия будут расценены Кремлём как слабость, – считает Игорь Чаленко. – Они спровоцируют Россию генерировать дальнейший деструктив. Достаточно вспомнить недавний пост экс-президента РФ Медведева, где тот явно демонстрирует дворовую логику мышления у нынешней российской политической элиты".



По мнению эксперта, страны ЕС сегодня пожинают плоды своей недальновидной энергетической политики, которая строилась с 1960-1970х годов. Требуя от остальных, к примеру, от Украины неуклонно следовать Третьему энергопакету, они сами допустили критическую концентрацию и монополизацию поставок газа от политически неуравновешенного партнёра. А сегодня, когда настал час "Ч", не могут оперативно реагировать исходя из новых угроз, поясняет Игорь Чаленко.



"Напомню, что агрессия России против Украины началась, в том числе, в газовой сфере. Достаточно вспомнить, как Евросоюз был в заложниках от действий РФ во время газовых войн во второй половине 2000-ных. Как и с вопросом вступления Украины в НАТО, тогда Запад сделал неверные выводы, – считает эксперт. – Поэтому сейчас нужно усиливать работу над продуцированием седьмого пакета санкций – и не допускать политики умиротворения агрессора в любых проявлениях".



Россия может перекрыть газ Европе этой зимой и давить на Запад



Экономический и политический эксперт Тарас Загородний согласен с тем, что любые уступки Путину воспринимаются им как слабость, как лучик надежды, что можно продолжать дальше. Мол, осталось чуть-чуть – и удастся дожать и Украину, и коллективный Запад.



"Потому после такого решения Канады россияне продолжать еще больше обстреливать Украину и экономически (прежде всего – энергетически) бить по Западу", – прогнозирует эксперт.



Но в "турбинном решении", отмечает он, есть и определенная объективная сторона.



"Запад действует, исходя из рациональных убеждений. Если остановится (или будет испытывать еще бОльшие проблемы) экономика Германии, других стран ЕС, это вызовет раздражение европейцев. И сократятся возможности для поддержки Украины, – поясняет Тарас Загородний. – Потому представители коллективного Запада решают идти на определенные уступки стране-агрессору. Но, думаю, их расчеты не особо верны. Очевидно, что Россия перекроет газ Европе этой зимой. Она уже это делает. И передачу турбин в Кремле воспримут как сигнал, что давить надо дальше".

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