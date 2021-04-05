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Главная Новости Политика внешняя политика Разумков высказался об угрозе масштабной войны с Россией
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Разумков высказался об угрозе масштабной войны с Россией

Спикер отреагировал на стягивание войск РФ к границе с Украиной

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал стягивание российских войск к украинским границам, которое может привести к масштабному вторжению РФ на территорию нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Разумков высказался об угрозе масштабной войны с Россией

Войска РФ

По его словам, на сегодняшний день на линии фронта на Донбассе происходят негативные события. Он отметил, что вместе с обострением на фронте можно увидеть тот факт, что Россия наращивает военный контингент на границах с Украиной. Спикер заявил, что это беспокоит наше государство.

В то же время глава украинского парламента подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Он сказал, что украинская армия изменилась за эти 7 лет и стала более подготовленной. Разумков заявил, что нас поддерживают международные партнеры, а поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию, однако сегодня ситуация контролируемая.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, важен ли визит Зеленского в Катар.

Читайте также о возможности введения комендантского часа в Украине. 


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/9056-eto-bespokoit-razumkov-ob-armii-rossii-u-ukrainskoy-granicy
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