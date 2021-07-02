Размещение военных баз НАТО в Украине: вымысел или суровая реальность

При вступлении в НАТО или же заключении соответствующего договора про военное сотрудничество Украина может предоставить свою территорию для специальных баз Альянса. По словам "слуги народа" Федора Вениславского, представляющего президента в Конституционном Суде, разрешение на такие изменения может дать суд. "Комментарии" попросили экспертов проанализировать это заявление и расставить все точки над "i".

У президента заявили, что Украина разместит военные базы НАТО. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Власть оторвана от наших реалий, как Луна от Земли"

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов недоумевает, почему представители власти непредсказуемы в своем поведении и заявлениях.

"Такое впечатление, что они оторваны от наших реалий, как Луна от Земли, — возмущается он. — В Конституции записано, что Украина — внеблоковое государство. И тут такие заявления… Да, мы зафиксировали курс на НАТО в Основном Законе. Но это — перспектива на будущее".

Если же подобный вопрос встанет ребром, Украине придется менять Конституцию, объясняет эксперт. Для этого будет проводиться референдум или используются какие-то другие рычаги. Заявления же о том, что Украина, внеблоковая страна, разрешит наличие иностранных военных баз на своей территории, Олег Жданов называет абсурдными.

По мнению военного эксперта, в Зе-команде должны уже разобраться с основными направлениями внешней политики Украины.

"Куда идем? Многовекторность мы уже проходили. Леонид Кучма оставил нам тяжкое наследие своего правления, которое мы до сих пор разгребаем. Нам надо определиться с курсом, — уверен полковник запаса. — И еще момент — а хотят ли иностранные государства, особенно члены НАТО, размещать свои войска на территории Украины? Ведь здесь они будут практически в прямом соприкосновении с вооруженными силами РФ. Чего НАТО категорически старается избежать. Им хватает Прибалтики, чтобы иметь напряженность и конфронтацию с РФ. В общем, заявление Вениславского — абсурдное, противоречащее логике сегодняшнего дня".

Украине следует начать заниматься реформами, а не их имитацией

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы "Украина-НАТО" Катерина Коваль отмечает, что подобные заявления о вступлении в НАТО, проведении параллелей с Литовской Республикой и размещении военных баз, стоит расценивать лишь в качестве популизма.

"Даже обыватель может найти информацию о том, как Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно подчёркивал необходимость реформ и борьбы с коррупцией в Украине в качестве обязательного условия вступления в Альянс. К тому же, членом НАТО не может стать страна с неурегулированными территориальными спорами. И, наконец, мы не можем сравнивать Украину с Литовской Республикой, так как сразу же после обретения независимости, Литва взяла курс на Евроатлантическую интеграцию, абстрагировавшись от постсоветских реалий, чего тогда не сделали мы", — подчеркивает Катерина Коваль.

По ее мнению, чтобы говорить о размещении военных баз после вступления в НАТО, стоит хотя бы перестать разворовывать армию и начать заниматься реформами, а не их имитацией.

"Поэтому, господа, не морочьте нам голову", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по мнению руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина может стать одной из стран-участниц НАТО. Подробности — в нашем материале.

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