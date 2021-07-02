Размещение военных баз НАТО в Украине: вымысел или суровая реальность

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Вечканова Елена
При вступлении в НАТО или же заключении соответствующего договора про военное сотрудничество Украина может предоставить свою территорию для специальных баз Альянса. По словам "слуги народа" Федора Вениславского, представляющего президента в Конституционном Суде, разрешение на такие изменения может дать суд. "Комментарии" попросили экспертов проанализировать это заявление и расставить все точки над "i".
У президента заявили, что Украина разместит военные базы НАТО. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Военный
эксперт, полковник запаса Олег Жданов недоумевает, почему представители власти
непредсказуемы в своем поведении и заявлениях.
Если
же подобный вопрос встанет ребром, Украине придется менять Конституцию, объясняет
эксперт. Для этого будет проводиться референдум или используются какие-то
другие рычаги. Заявления же о том, что Украина, внеблоковая страна, разрешит
наличие иностранных военных баз на своей территории, Олег Жданов называет
абсурдными.
По
мнению военного эксперта, в Зе-команде должны уже разобраться с основными
направлениями внешней политики Украины.
Эксперт в вопросах национальной безопасности и
обороны, участник программы "Украина-НАТО" Катерина Коваль отмечает, что
подобные заявления о вступлении в НАТО, проведении параллелей с Литовской
Республикой и размещении военных баз, стоит расценивать лишь в качестве
популизма.
По ее мнению, чтобы говорить о размещении
военных баз после вступления в НАТО, стоит хотя бы перестать разворовывать
армию и начать заниматься реформами, а не их имитацией.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, когда, по мнению руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы, Украина может стать одной из стран-участниц НАТО. Подробности — в нашем материале.
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