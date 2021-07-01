Когда Украина вступит в НАТО — Кулеба

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Вечканова Елена
Вероятность членства
Украины в Европейском Союзе и НАТО активно обсуждается нашими властями и
соотечественниками уже не один год. При этом, по словам руководителя
Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, конкретный "график" насчет
вступления нашего государства в любой из этих союзов по-прежнему отсутствует,
сообщает "Лига.Нет".
Дмитрий Кулеба о вступлении в НАТО. Фото: Эдуард Крижановский
Сам Кулеба, хоть
и недоволен отдельными реакциями иностранных коллег, тоже не берется
прогнозировать момент начала членства Украины в НАТО в датах. При этом
отдельные предположения чиновник все же делает.
Также Дмитрий
Кулеба напомнил, что присоединение нашего государства к Североатлантическому
альянсу по-прежнему определено Конституцией Украины. Однако он считает, что
власти следует обратить внимание на необходимость улучшения уровня безопасности
еще до вероятного членства в НАТО.
По словам
чиновника, нынче в Украине ведется работа в направлении военно-технического
сотрудничества с другими странами. Наиболее вероятным союзником нашего государства,
как говорит Дмитрий Кулеба, являются Соединенные Штаты Америки.
Также министр
иностранных дел отметил, что сейчас действующие члены НАТО не могут прийти к
консенсусу насчет членства Украины или хотя бы получения ею ПДЧ.
Напомним, что в
2008 году на Бухарестском саммите представители Североатлантического альянса подписали
резолюцию, где подтвердили, что в будущем и Украина, и Грузия смогут стать
членами НАТО.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько украинцев считают, что Альянс является союзником Украины.
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