Когда Украина вступит в НАТО — Кулеба

Вероятность членства Украины в Европейском Союзе и НАТО активно обсуждается нашими властями и соотечественниками уже не один год. При этом, по словам руководителя Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, конкретный "график" насчет вступления нашего государства в любой из этих союзов по-прежнему отсутствует, сообщает "Лига.Нет".



Дмитрий Кулеба о вступлении в НАТО. Фото: Эдуард Крижановский

Сам Кулеба, хоть и недоволен отдельными реакциями иностранных коллег, тоже не берется прогнозировать момент начала членства Украины в НАТО в датах. При этом отдельные предположения чиновник все же делает.

"По логике исторического процесса я могу вполне уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, нежели членом Евросоюза", — отметил дипломат.

Также Дмитрий Кулеба напомнил, что присоединение нашего государства к Североатлантическому альянсу по-прежнему определено Конституцией Украины. Однако он считает, что власти следует обратить внимание на необходимость улучшения уровня безопасности еще до вероятного членства в НАТО.

По словам чиновника, нынче в Украине ведется работа в направлении военно-технического сотрудничества с другими странами. Наиболее вероятным союзником нашего государства, как говорит Дмитрий Кулеба, являются Соединенные Штаты Америки.

Также министр иностранных дел отметил, что сейчас действующие члены НАТО не могут прийти к консенсусу насчет членства Украины или хотя бы получения ею ПДЧ.

"При этом я абсолютно не уменьшаю важную роль Альянса в сдерживании российской агрессии с 2014 года, — отметил Кулеба. — Но конкретно в этом вопросе [ членства Украин ы в НАТО — ред.] мы там же, где и были в 2008 году".

Напомним, что в 2008 году на Бухарестском саммите представители Североатлантического альянса подписали резолюцию, где подтвердили, что в будущем и Украина, и Грузия смогут стать членами НАТО.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько украинцев считают, что Альянс является союзником Украины.

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