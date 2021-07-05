Встреча Зеленского и Путина: когда состоится и нужна ли вообще

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Вечканова Елена
Тема вероятной личной встречи украинского
президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным обсуждается уже
не первый месяц. Однако подвижек пока не наблюдается. "Комментарии" попросили
экспертов оценить нынешнюю ситуацию.
Перспективы встречи Зеленского и Путина. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
Специалисты рассказали, какие события могут
подтолкнуть Путина ко встрече с Зеленским и почему хозяин Кремля так упорно ее
избегает. Также журналисты попытались узнать, нужна ли самой Украине эта встреча.
Политолог, преподаватель Киевского
национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по
международной политике Петр Олещук считает, что Путин избегает встречи с Зеленским
по нескольким причинам.
По мнению политолога, российское руководство
планирует выжидать более подходящего момента, рассчитывая, что со временем
сможет навязать свою повестку лидерам Запада.
Глава правления неправительственной
организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег
Белоколос считает, что очная встреча Зеленского и Путина принесет мало толка.
Эксперт уверен, что любые попытки каким-то
образом решать актуальные вопросы украинской безопасности и территориальной
целостности в двустороннем формате с РФ обречены на провал.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как на Украину может повлиять принятая в РФ стратегия нацбезопасности насчет укрепления связей между россиянами и населением соседних государств. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, что, по мнению экспертов, стоит за недавними высказываниями Путина о "единонародстве" россиян с украинцами.
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