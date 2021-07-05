Встреча Зеленского и Путина: когда состоится и нужна ли вообще

Тема вероятной личной встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным обсуждается уже не первый месяц. Однако подвижек пока не наблюдается. "Комментарии" попросили экспертов оценить нынешнюю ситуацию.



Перспективы встречи Зеленского и Путина. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Специалисты рассказали, какие события могут подтолкнуть Путина ко встрече с Зеленским и почему хозяин Кремля так упорно ее избегает. Также журналисты попытались узнать, нужна ли самой Украине эта встреча.

"Украину они, как субъекта, признавать упорно не желают"

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что Путин избегает встречи с Зеленским по нескольким причинам.

"Во-первых, он использует саму встречу как повод для шантажа, и выдвигает предварительные условия. Во-вторых, российский лидер не может допустить встречу с президентом Украины, которая бы не завершилась "победой" РФ. А её, очевидно, пока сложно предположить. В-третьих, подобная встреча не вяжется с идеей о "внешнем управлении Украиной", которую сейчас продвигают в России", — поясняет Петр Олещук.

По мнению политолога, российское руководство планирует выжидать более подходящего момента, рассчитывая, что со временем сможет навязать свою повестку лидерам Запада.

"Украину они, как субъекта, признавать упорно не желают. Потому прогнозировать характер самой встречи в этих условиях крайне сложно, — отмечает Петр Олещук. — Вряд ли она глобально может изменить что-то сама по себе. Но сам факт согласия на её проведение со стороны России может говорить об изменении конъюнктуры".

Двусторонние переговоры с РФ заранее обречены на провал

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос считает, что очная встреча Зеленского и Путина принесет мало толка.

"Для отстаивания своих национальных интересов оптимальным для нас на данном этапе является Будапештский формат — США, Британия, Украина, Россия. Очевидно, присоединиться к ним следует пригласить ООН и Европейский союз. Это должно наглядно подтвердить, что вопрос украинской безопасности и территориальной целостности неразрывно связан и имеет важное значения для безопасности Европы и мира", — поясняет Олег Белоколос.

Эксперт уверен, что любые попытки каким-то образом решать актуальные вопросы украинской безопасности и территориальной целостности в двустороннем формате с РФ обречены на провал.

"Об этом более чем убедительно свидетельствует опыт украинской дипломатии и многочисленные украинско-российские международно-правовые документы, сегодня открыто игнорируемые Москвой. Сами же подобные предложения (о встрече Зеленского с Путиным в формате один на один) граничат с некой внешнеполитической наивностью, крайне нежелательной на фоне продолжающейся российской агрессии", — резюмирует Олег Белоколос.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как на Украину может повлиять принятая в РФ стратегия нацбезопасности насчет укрепления связей между россиянами и населением соседних государств. Подробности — в нашем материале.

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