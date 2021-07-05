logo
Русский Українська

BTC/USD

34379.63

ETH/USD

2282.97

LTC/USD

140.66

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Встреча Зеленского и Путина: когда состоится и нужна ли вообще
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча Зеленского и Путина: когда состоится и нужна ли вообще

Эксперты считают, что особых изменений диалог между президентами Украины и России не принесет

сегодня, 12:27
Автор:

Вечканова Елена

Тема вероятной личной встречи украинского президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным обсуждается уже не первый месяц. Однако подвижек пока не наблюдается. "Комментарии" попросили экспертов оценить нынешнюю ситуацию.

Встреча Зеленского и Путина: когда состоится и нужна ли вообще

Перспективы встречи Зеленского и Путина. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Специалисты рассказали, какие события могут подтолкнуть Путина ко встрече с Зеленским и почему хозяин Кремля так упорно ее избегает. Также журналисты попытались узнать, нужна ли самой Украине эта встреча.

"Украину они, как субъекта, признавать упорно не желают"

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что Путин избегает встречи с Зеленским по нескольким причинам.

"Во-первых, он использует саму встречу как повод для шантажа, и выдвигает предварительные условия. Во-вторых, российский лидер не может допустить встречу с президентом Украины, которая бы не завершилась "победой" РФ. А её, очевидно, пока сложно предположить. В-третьих, подобная встреча не вяжется с идеей о "внешнем управлении Украиной", которую сейчас продвигают в России", — поясняет Петр Олещук.

По мнению политолога, российское руководство планирует выжидать более подходящего момента, рассчитывая, что со временем сможет навязать свою повестку лидерам Запада.

"Украину они, как субъекта, признавать упорно не желают. Потому прогнозировать характер самой встречи в этих условиях крайне сложно, — отмечает Петр Олещук. — Вряд ли она глобально может изменить что-то сама по себе. Но сам факт согласия на её проведение со стороны России может говорить об изменении конъюнктуры".

Двусторонние переговоры с РФ заранее обречены на провал

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос считает, что очная встреча Зеленского и Путина принесет мало толка.

"Для отстаивания своих национальных интересов оптимальным для нас на данном этапе является Будапештский формат — США, Британия, Украина, Россия. Очевидно, присоединиться к ним следует пригласить ООН и Европейский союз. Это должно наглядно подтвердить, что вопрос украинской безопасности и территориальной целостности неразрывно связан и имеет важное значения для безопасности Европы и мира", — поясняет Олег Белоколос.

Эксперт уверен, что любые попытки каким-то образом решать актуальные вопросы украинской безопасности и территориальной целостности в двустороннем формате с РФ обречены на провал.

"Об этом более чем убедительно свидетельствует опыт украинской дипломатии и многочисленные украинско-российские международно-правовые документы, сегодня открыто игнорируемые Москвой. Сами же подобные предложения (о встрече Зеленского с Путиным в формате один на один) граничат с некой внешнеполитической наивностью, крайне нежелательной на фоне продолжающейся российской агрессии", — резюмирует Олег Белоколос.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как на Украину может повлиять принятая в РФ стратегия нацбезопасности насчет укрепления связей между россиянами и населением соседних государств. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, что, по мнению экспертов, стоит за недавними высказываниями Путина о "единонародстве" россиян с украинцами.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ