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Разбрызгивали желчь: как Украину пытались "очернить" на конференции ООН

Российские СМИ начали разгонять "скандал", отметил глава МИД Украины

сегодня, 19:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Министерства внешних отношений Дмитрий Кулеба обвиняет российские медиа, которые яростно разбрызгивают свою желчь, чтобы дискредитировать нашу страну-участницу конференции ООН по изменению климата в британском городе Глазго. Об этом он рассказал в видеоролике, размещенном в социальных сетях.

Разбрызгивали желчь: как Украину пытались "очернить" на конференции ООН

Дмитрий Кулеба пожаловался на Россию (фото из открытых источников)

По информации, какой оперирует должностное лицо, немалое количество встреч, запланированных в формате этого важного экологического мероприятия ООН, их свободный график проведения, помешал представителям украинской делегации успеть на слушания, на которых обсуждали "метановую инициативу".

И именно российские медиа запустили фейковою новость о "скандале" по поводу того, что глава нашей страны не явился на мероприятие, на котором председательствовал доверенный советник американского президента по климату Джон Керри.

По словам министра, наша страна вовремя проинформировала о своей неявке из-за сбоя, произошедшего по вине организаторов. Но российские медиа активно разбрызгивали в эфире свою ярость и желчь по этому поводу. Чтобы в отрицательном свете показать нашу страну. Но ничего такого не случилось. Ведь экологическая конференция – это очень масштабное мероприятие, поэтому график разных встреч и слушаний постоянно плавает.

Дмитрий Кулеба резюмировал, что самое главное, что Владимир Зеленский в ходе проведения этого масштабного экологического мероприятия имел встречи со всеми ее главными спикерами с целью продвижения и защиты наших национальных интересов.

Как он подытожил, в этом сражении за реальность, мы настроены на победу и не ведемся на провокации наших соседей. Мы обязательно станем победителями, если будем сохранять холодный разум.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Кулеба прокомментировал разговоры о возможной отмене Безвиза для украинцев .


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Источник: https://www.facebook.com/690053388/videos/223720646495572/
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