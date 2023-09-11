Ракеты Taurus для Украины: Кулеба сделал заявление по итогам встречи с Бербок

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия в любом случае передаст Украине крылатые ракеты Taurus. Сейчас стоит только вопрос времени – когда это произойдет. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Кулеба и Бербок. Фото: из открытых источников

Главы внешнеполитических ведомств двух стран детально обсудили двусторонние отношения Украины и Германии, а также новые пути экспорта зерна и дополнительного вооружения. Особое внимание было уделено вопросу усиления противовоздушной обороны и передаче дальнобойных ракет Taurus.

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"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить", — отметил украинский министр.

Дипломат отметил, что Берлин все равно примет решение о передачи Украине Taurus для защиты портов от вражеских авиаударов. Поэтому Киев надеется, что это решение не будет оттягиваться во времени.

Отметим, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus лежит на столе у канцлера Германии Олафа Шольца. Фактически от его решения зависит, как скоро ракеты окажутся на вооружении ВСУ.

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