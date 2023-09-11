Ракеты Taurus для Украины: Кулеба сделал заявление по итогам встречи с Бербок

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Кравцев Сергей
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Германия в любом случае передаст Украине крылатые ракеты Taurus. Сейчас стоит только вопрос времени – когда это произойдет. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил на пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.
Кулеба и Бербок. Фото: из открытых источников
Главы внешнеполитических ведомств двух стран детально обсудили двусторонние отношения Украины и Германии, а также новые пути экспорта зерна и дополнительного вооружения. Особое внимание было уделено вопросу усиления противовоздушной обороны и передаче дальнобойных ракет Taurus.
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Дипломат отметил, что Берлин все равно примет решение о передачи Украине Taurus для защиты портов от вражеских авиаударов. Поэтому Киев надеется, что это решение не будет оттягиваться во времени.
Отметим, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus лежит на столе у канцлера Германии Олафа Шольца. Фактически от его решения зависит, как скоро ракеты окажутся на вооружении ВСУ.
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