Решение о поставках ракет Taurus уже на столе у Шольца: Кулеба заинтриговал заявлением

Решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus лежит на столе у канцлера Германии Олафа Шольца. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Укринформ".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Главе МИД Украины задали вопрос – правда ли, что канцлер Германии Олаф Шольц есть единственным человеком во власти ФРГ, который блокирует решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Дмитрий Кулеба отказался отвечать утвердительно, отметив, что на этот вопрос лучше поискать ответа в самой Германии, задав его кому-то из представителей немецкого правительства.

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"Я думаю, что это решение (Ред. – о передаче Украине ракет Taurus) лежит у канцлера Германии на столе. Он должен его принять", — заявил министр.

Что касается возможности поставок Украине американских ракет ATACAMS, то, по словам Дмитрия Кулебы, этот вопрос полностью открыт. Сейчас американские партнеры заняты тем, что изучают вопрос о количестве и мощности ракет, которые нужны Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто до сих пор категорически против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Такое заявление у себя в Twitter сделал глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Также издание "Комментарии" сообщало – впервые еще в конце мая в СМИ появилась информация о том, что Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. После этой информации последовала пауза, ведь Берлин дал понять, что пока что не готов поставлять дальнобойные ракеты. И вот спустя какое-то время нардеп Егор Чернев сообщил у себя в Facebook о том, что, по его информации, ключевые парламентские фракции Бундестага достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus. Отсюда возникает вопрос – куда Украина может ударить, если получит Taurus? Что станет главной целью ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.



