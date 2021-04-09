Конфликтом на Донбассе Путин отвлекает внимание — The Washington Post

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Вечканова Елена
В российском
правительстве начали все чаще обращаться к теме Донбасса. Западные партнеры
пристально следят за происходящим, как и представители различных медиа. Днем
ранее редакционный коллектив The Washington Post опубликовал
мнение о том, что Путина изначально заботят нарастающие проблемы внутри России.
Война с Украиной — это попытка скрыть недоработки, считают журналисты.
Путин прикрывает Донбассом внутренние проблемы России — СМИ. Фото из открытых источников
Коронавирусный
кризис, коснувшийся всего мира, негативно отобразился и на российской экономике.
Количество же больных COVID-19, наоборот, неумолимо растет, и это,
считают в TWP, также не помогает формированию хорошего
президентского рейтинга. Более того — журналисты предоставили статистику, по
которой более 40% населения Российской Федерации высказываются против того,
дабы Владимир Путин баллотировался в президенты на еще один дополнительный
срок.
Именно поэтому, уверяют
в TWP, Путин пытается привлечь внимание к
мнимой "внешней агрессии" со стороны Украины, обостряя конфликт у линии разграничения
на Донбассе. Это якобы помогает держать "в тонусе" не только украинское, но и западные
правительства. Подобные выводы, сообщают журналисты, можно сделать из того, что
за последнее время увеличилось количество международных консультаций по поводу
Донбасса и российско-украинской войны. Глубокую обеспокоенность происходящим выражают как Штаты, так и различные страны Евросоюза.
Представители The Washington Post сообщают, что в правительстве Путина украинцев по-прежнему называют "агрессорами".
Такая позиция позволяет постоянно вбрасывать в информпространство месседжи о
якобы вероятной эскалации конфликта, что приведет постоянные формирования
российской армии на Восток Украины.
По мнению американских
журналистов, западному обществу следует консолидироваться и бросить все силы на
вероятное противостояние российскому режиму. Это должно проявляться как в
усиленной военной помощи Украине, так и подготовке различных экономических
санкций против российского правительства. Также TWP упомянули "Северный поток-2", которому, по их словах, на Западе должны
активно блокировать в случае явного обострения российско-украинской войны.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из российских политиков и почему предрек Украине "начало конца". Подробности — в нашем материале.
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