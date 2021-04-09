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Главная Новости Политика внешняя политика Конфликтом на Донбассе Путин отвлекает внимание — The Washington Post
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Конфликтом на Донбассе Путин отвлекает внимание — The Washington Post

Главной причиной эскалации российско-украинской войны за рубежом считают внутренние проблемы РФ

сегодня, 15:01
Автор:

Вечканова Елена

В российском правительстве начали все чаще обращаться к теме Донбасса. Западные партнеры пристально следят за происходящим, как и представители различных медиа. Днем ранее редакционный коллектив The Washington Post опубликовал мнение о том, что Путина изначально заботят нарастающие проблемы внутри России. Война с Украиной — это попытка скрыть недоработки, считают журналисты.

Конфликтом на Донбассе Путин отвлекает внимание — The Washington Post

Путин прикрывает Донбассом внутренние проблемы России — СМИ. Фото из открытых источников

Коронавирусный кризис, коснувшийся всего мира, негативно отобразился и на российской экономике. Количество же больных COVID-19, наоборот, неумолимо растет, и это, считают в TWP, также не помогает формированию хорошего президентского рейтинга. Более того — журналисты предоставили статистику, по которой более 40% населения Российской Федерации высказываются против того, дабы Владимир Путин баллотировался в президенты на еще один дополнительный срок.

Именно поэтому, уверяют в TWP, Путин пытается привлечь внимание к мнимой "внешней агрессии" со стороны Украины, обостряя конфликт у линии разграничения на Донбассе. Это якобы помогает держать "в тонусе" не только украинское, но и западные правительства. Подобные выводы, сообщают журналисты, можно сделать из того, что за последнее время увеличилось количество международных консультаций по поводу Донбасса и российско-украинской войны. Глубокую обеспокоенность происходящим выражают как Штаты, так и различные страны Евросоюза.

Представители The Washington Post сообщают, что в правительстве Путина украинцев по-прежнему называют "агрессорами". Такая позиция позволяет постоянно вбрасывать в информпространство месседжи о якобы вероятной эскалации конфликта, что приведет постоянные формирования российской армии на Восток Украины.

По мнению американских журналистов, западному обществу следует консолидироваться и бросить все силы на вероятное противостояние российскому режиму. Это должно проявляться как в усиленной военной помощи Украине, так и подготовке различных экономических санкций против российского правительства. Также TWP упомянули "Северный поток-2", которому, по их словах, на Западе должны активно блокировать в случае явного обострения российско-украинской войны.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из российских политиков и почему предрек Украине "начало конца". Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, при каких обстоятельствах Владимир Путин может покинуть высший пост в российском правительстве.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/putin-again-threatens-war-with-ukraine-the-west-must-be-ready-to-respond/2021/04/08/7f292d8e-96f4-11eb-b28d-bfa7bb5cb2a5_story.html
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