Российский правитель Владимир Путин начал войну против Украины, надеясь на скорую победу, которая должна была закрепить за РФ статус "лидера многополярного мира". Но победа так и не наступила. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Путин просчитался и превратил Россию в поле битвы (и речь не о Курской области). Фото: пресс-служба Кремля

По мнению эксперта, провал в Украине сделал Россию еще более зависимой от Китая, который теперь диктует свои условия. Это то, против чего предостерегал Запад американский политик Збигнев Бжезинский в своей "Великой шахматной доске" еще в 1997 году, как и против союза РФ с Ираном, напоминает Коваленко.

"Но можно ли назвать сейчас отношения РФ с Китаем и Ираном полноценным союзом? Пока нет – Россия просто сырьевой придаток и территория сбыта", — подчеркивает он.

В свою очередь, Украина выстояла и сохранила независимость. Сегодня у Украины одна из сильнейших армий в мире, пишет глава ЦПД. Он убежден, что захват украинских территорий не будет юридически признан никогда. Рано или поздно Украина полностью вернет контроль над своей землей. А Россия в конце концов заплатит за эту войну собственными ресурсами, указал Коваленко. Страна-агрессор уже теряет возможность вести длительное противостояние без стратегических потерь для собственного режима и страны.

"Вместо того чтобы стать мостом между Китаем и Западом, Россия превратилась в поле битвы между этими игроками за ее же ресурсы. Заявления Путина о редкоземельных металлах для США – это вовсе не то, за что воевал "русский ванюша", который думал, что воюет с НАТО, а по факту умирал за возможность Путина распродать Россию Западу и Китаю", — высказался эксперт.

Коваленко подчеркивает, что Кремль распродает национальное богатство, потому что все остальные ресурсы Путин уже потратил на войну. В итоге путинская Россия, истощенная войной, вынуждена предлагать свои ресурсы более сильным игрокам в обмен на поддержку.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Портал "Комментарии" публиковал также топ-10 высказываний Зеленского на его пресс-конференции 23 февраля, которые могут вызвать истерику у Трампа. Среди них была и фраза о Трампе, который "не навсегда". При этом украинский инвестбанкир Сергей Фурса высказал мнение, что Трамп не любит Зеленского и уже никогда не полюбит.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что России, согласно ее стратегии, необходимо выйти из войны, иначе нет надежд на статус сверхдержавы. Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко подтверждает, что ресурсы РФ истощились, а в экономике могут начаться неприятные процессы, поскольку страна-агрессор во время войны растратила весь накопленный запас ресурсов.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.