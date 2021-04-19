Путин собрал у границ Украины почти всю армию, – журналист

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что Владимир Путин собрал почти всю армию России на границах с Украиной, а также назвал причины такого поведения главы Кремля. Об этом он сообщил в интервью каналу "Обозреватель".

Владимир Путин

По его словам, Путин хочет привлечь внимание американцев, а также решить внутренние проблемы России. Он заявил, что на границах с Украиной находится более 200 тысяч военных и огромное количество техники. Журналист подчеркнул, что это практически все, что может сегодня показать российская армия.

Яковенко сказал, что угрозой войны с Украиной Путин решает внутренние проблемы России. Задачей Путина является воодушевление милитаристских настроений в России перед выборами в Государственную думу. Таким способом он отвлекает внимание от ухудшения уровня жизни и роста цен.

Кроме этого, милитаристская истерия помогает Путину разобраться с оппозицией, в первую очередь отвлечь от ситуации с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может помочь закончить войну на Донбассе.

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