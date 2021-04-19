Путин собрал у границ Украины почти всю армию, – журналист

BTC/USD
56822.24
ETH/USD
2236.39
LTC/USD
268.91
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Гриниченко Дима
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что Владимир Путин собрал почти всю армию России на границах с Украиной, а также назвал причины такого поведения главы Кремля. Об этом он сообщил в интервью каналу "Обозреватель".
Владимир Путин
По его словам, Путин хочет привлечь внимание американцев, а также решить внутренние проблемы России. Он заявил, что на границах с Украиной находится более 200 тысяч военных и огромное количество техники. Журналист подчеркнул, что это практически все, что может сегодня показать российская армия.
Яковенко сказал, что угрозой войны с Украиной Путин решает внутренние проблемы России. Задачей Путина является воодушевление милитаристских настроений в России перед выборами в Государственную думу. Таким способом он отвлекает внимание от ухудшения уровня жизни и роста цен.
Кроме этого, милитаристская истерия помогает Путину разобраться с оппозицией, в первую очередь отвлечь от ситуации с заключенным оппозиционером Алексеем Навальным.
Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.
Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может помочь закончить войну на Донбассе.
Читайте также, что может повлиять на Владимира Путина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости