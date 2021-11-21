Путин решил стать добровольцем в испытании вакцины от COVID-19

Глава РФ Владимир Путин сказал, что готов испытать на себе новую назальную вакцину от ковида, которую разработал российский Центр им. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил об этом в воскресенье, 21 ноября, когда общался с заместителем руководителя этого центра Денисом Логуновым.

В РФ после соответствующих клинических исследований готовы ввести назальную форму вакцины от ковида. Но пока для участия в эксперименте следует подписать документы, в которых нужно согласиться на такие испытания. Глава Кремля отметил, что сделает это сегодня.

Беседуя с русским ученым, Путин рассказал, что прошел в это воскресенье ревакцинацию от коронавируса, вакцинировавшись русским препаратом "Спутник Лайт" и чувствует себя хорошо. Российский президент уже сделал третью прививку от коронавирусной болезни.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Маломуж рассказал, рискнет ли Путин пойти в наступление. Ситуация у украинских границ, где Россия все больше сосредотачивает войска, продолжает беспокоить мировое сообщество. Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес даже выступил с инициативой внести в проект оборонного бюджета страны поправку, которой прописываются новые санкции против России в том случае, если она продолжит свою агрессию против Украины и решится на вторжение. Информацию о концентрации российских войск у украинских границ дает разведка США и легализует через центральные СМИ – The Washington Post, Rolitico. Чтобы показать, что есть повод для беспокойства и для Запада, и для Украины. И что речь может идти не просто о концентрации войск, но и о возможном начале военных действий.

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