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Путин решил стать добровольцем в испытании вакцины от COVID-19

Он согласился опробовать на себе назальную вакцину от российского производителя

сегодня, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава РФ Владимир Путин сказал, что готов испытать на себе новую назальную вакцину от ковида, которую разработал российский Центр им. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС.

Путин решил стать добровольцем в испытании вакцины от COVID-19

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил об этом в воскресенье, 21 ноября, когда общался с заместителем руководителя этого центра Денисом Логуновым.

В РФ после соответствующих клинических исследований готовы ввести назальную форму вакцины от ковида. Но пока для участия в эксперименте следует подписать документы, в которых нужно согласиться на такие испытания. Глава Кремля отметил, что сделает это сегодня.

Беседуя с русским ученым, Путин рассказал, что прошел в это воскресенье ревакцинацию от коронавируса, вакцинировавшись русским препаратом "Спутник Лайт" и чувствует себя хорошо. Российский президент уже сделал третью прививку от коронавирусной болезни.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Маломуж рассказал, рискнет ли Путин пойти в наступление. Ситуация у украинских границ, где Россия все больше сосредотачивает войска, продолжает беспокоить мировое сообщество. Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес даже выступил с инициативой внести в проект оборонного бюджета страны поправку, которой прописываются новые санкции против России в том случае, если она продолжит свою агрессию против Украины и решится на вторжение. Информацию о концентрации российских войск у украинских границ дает разведка США и легализует через центральные СМИ – The Washington Post, Rolitico. Чтобы показать, что есть повод для беспокойства и для Запада, и для Украины. И что речь может идти не просто о концентрации войск, но и о возможном начале военных действий.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/12983607
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