Путин решил пощекотать нервы Трампу: что произошло в Арктике

На фоне ультиматума президента США Дональда Трампа российскому правителю Владимиру Путину и заявлений из Белого дома о "покупке" или даже "отжиме" Гренландии Российская Федерация подняла два стратегических ракетоносца Ту-160 для полета над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает 29 января портал "Комментарии" со ссылкой на российское Минобороны. Полет якобы был плановый.

Российские оккупанты гоняли над Арктикой бомбардировщики Ту-160 - якобы "по плану", но, скорее всего, чтобы показать США кузькину мать. Фото: минобороны РФ

Оборонное ведомство страны-агрессора отметило, что продолжительность полета составила более 11 часов. Россияне подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", — сказано в сообщении.

Как сообщали "Комментарии", Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Гренландия в ответ заявила , что сама распоряжается своим будущим.

"Комментарии" писали и о том, что заявления избранного президента Дональда Трампа о присоединении к США Гренландии и Канады "доставляют удовольствие" Кремлю. Позиция Трампа, по мнению чиновников РФ, показывает что взгляды на мироустройство у Кремля и (с 20 января) Белого дома одинаковые. Кроме того, после высказанных Трампом территориальных претензий России легче аргументировать свои — в частности, захват украинских территорий. А в перспективе - претензии к странам Балтии .

Кроме того, "Комментарии" отмечали, что в России заявили о претензиях на Гренландию и о том, что РФ надо быть активнее в Арктике, отстаивая свои интересы.