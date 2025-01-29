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Путин решил пощекотать нервы Трампу: что произошло в Арктике

Россия демонстрирует мускулы, но успокаивает, что "все по плану"

сегодня, 15:09 comments1078
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Николай Лисицын

На фоне ультиматума президента США Дональда Трампа российскому правителю Владимиру Путину и заявлений из Белого дома о "покупке" или даже "отжиме" Гренландии Российская Федерация подняла два стратегических ракетоносца Ту-160 для полета над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает 29 января портал "Комментарии" со ссылкой на российское Минобороны.  Полет якобы был плановый.

Путин решил пощекотать нервы Трампу: что произошло в Арктике

Российские оккупанты гоняли над Арктикой бомбардировщики Ту-160 - якобы "по плану", но, скорее всего, чтобы показать США кузькину мать. Фото: минобороны РФ

Оборонное ведомство страны-агрессора отметило, что продолжительность полета составила более 11 часов. Россияне подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", — сказано в сообщении. 

Как сообщали "Комментарии", Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Гренландия в ответ заявила, что сама распоряжается своим будущим.

"Комментарии" писали и о том, что заявления избранного президента Дональда Трампа о присоединении к США Гренландии и Канады "доставляют удовольствие" Кремлю. Позиция Трампа, по мнению чиновников РФ, показывает что взгляды на мироустройство у Кремля и (с 20 января) Белого дома одинаковые. Кроме того, после высказанных Трампом территориальных претензий России легче аргументировать свои — в частности, захват украинских территорий. А в перспективе - претензии к странам Балтии.

Кроме того, "Комментарии" отмечали, что в России заявили о претензиях на Гренландию и о том, что РФ надо быть активнее в Арктике, отстаивая свои интересы.



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Источник: https://t.me/mod_russia/48331
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