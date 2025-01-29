Путин решил пощекотать нервы Трампу: что произошло в Арктике

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Николай Лисицын
На фоне ультиматума президента США Дональда Трампа российскому правителю Владимиру Путину и заявлений из Белого дома о "покупке" или даже "отжиме" Гренландии Российская Федерация подняла два стратегических ракетоносца Ту-160 для полета над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает 29 января портал "Комментарии" со ссылкой на российское Минобороны. Полет якобы был плановый.
Российские оккупанты гоняли над Арктикой бомбардировщики Ту-160 - якобы "по плану", но, скорее всего, чтобы показать США кузькину мать. Фото: минобороны РФ
Оборонное ведомство страны-агрессора отметило, что продолжительность полета составила более 11 часов. Россияне подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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