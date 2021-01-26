Путин признал российскую армию террористами, - журналист (Видео)

Президент РФ Владимир Путин фактически признал российскую армию террористами. Это выплывает из сравнения двух его выступлений в 2014 и в 2021 году, на которые обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, опубликовав фрагменты у себя в Telegram-канале.

Владимир Путин. Скриншот YouTube

В 2014 году Путин заявлял, что украинская армия не станет стрелять по российским военным в Крыму, если те выставят перед собой женщин и детей.

В то же время, когда Путин комментировал митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, он заявил, что за детьми могут прятаться только преступники и террористы, которые гонят женщин и детей впереди.

Цимбалюк заявил, что это, по сути, чистосердечное признание Путина, и задался вопросом о том, "кто здесь террористы?".

Справка: в начале марта 2014 года на территории АРК Крым появились военные люди без опознавательных знаков, которые захватили Верховный Совет Крыма, аэропорт в Симферополе и другие стратегические объекты инфраструктуры.

Военно-политическое руководство РФ во главе с Путиным отрицало, что это российские военные. 16 марта был проведен так называемый "референдум" о "присоединении Крыма к России". Уже 18 марта Путин подписал указ о присоединении полуострова к РФ.

Позднее сам Путин признавался, что "зелеными человечками" без опознавательных знаков в Крыму все-таки были кадровые военные РФ.

Аннексия Крыма не была признана Украиной, США, Евросоюзом и рядом мировых держав.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ заявила о возможности полномасштабного военного вторжения России в Украину со стороны Крыма.

Также Путин рассказал о том, чем планирует заниматься после ухода из политики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!