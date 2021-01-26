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Путин рассказал, чем планирует заниматься после своего ухода

Бизнес ему не интересен

сегодня, 10:43
Автор:

Гриниченко Дима

Президент России Владимир Путин рассказал о том, чем планирует заниматься на пенсии после ухода из большой политики. Во время онлайн-встречи с российскими студентами он рассказал о своих планах и сразу отметил, что бизнесом заниматься не собирается, об этом сообщает Telegram-канал "Кстати".

Путин рассказал, чем планирует заниматься после своего ухода

Путин: Фото: ТАСС

Путин рассказал, что после ухода с поста он хочет работать в "Абрау-Дюрсо" (российская компания в Краснодарском крае) на предприятии по производству вин, в качестве советника или правоведа.

Он сказал, что его советником является Борис Титов, который владеет компанией "Абрау-Дюрсо", и возможно, после ухода с поста президента, он пойдет советником к Титову на предприятие. Однако Путин отметил, что может пойти не как бизнесмен, а как специалист в правовом поле. 

Путин отметил, что сейчас в РФ приняли закон о виноделии и он "начинает понемногу в этом разбираться". 

В конце он подчеркнул, что бизнесом он  никогда не увлекался. Однако не потому, что это плохо, а по причине отсутствия интереса.

На той же встрече один из студентов спросил Путина о расследовании Навального, где тот показал дворец президента РФ в Геленджике.

Путин отшутился фразой "скучно, девочки" и заявил, что самого расследования не видел (по причине нехватки времени). А все, что было показано в фильме Навального никогда не принадлежало ему, его друзьям или его семье.

Владимир Путин является президентом с 1999 года, кроме периода 2008-2012 годов, когда президентом был Дмитрий Медведев, а сам Путин занимал пост премьера.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что российский журналист Александр Невзоров заявил, что во дворце Путина в Геленджике будет отличный пансионат для ветеранов АТО.


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Источник: https://t.me/kstati_p/11861
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