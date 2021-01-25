В СБУ рассказали об угрозе полномасштабного вторжения России

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МЕНЮ
Гриниченко Дима
В Службе безопасности Украины рассказали об угрозе полномасштабного военного вторжения России. Возможность такого сценария сохраняется из-за наращивания агрессивного потенциала РФ, сообщили в СБУ в ответ на запрос издания "Радио Свобода".
Военные РФ. Фото: 24 канал
СБУ проводила осенние учения украинских силовых структур в южной части нашей страны, а именно в Херсонской области, в районе Северокрымского канала, Каховской ГЭС и Каховского судноплавного шлюза.
В службе сообщили, что Россия усиливает группировки своих вооруженных сил и их наступательный потенциал, регулярно проводит масштабные военные учения вблизи границы с Украиной. Это свидетельствует о сохранении высокой угрозы масштабного военного вторжения.
В частности, россияне усиливают милитаризацию временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя.
1 сентября 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о проведении антидиверсионных учений на вышеупомянутых критических объектах Херсонской области.
Справка: в феврале 2014 года на территории АРК Крым появились военные люди без опознавательных знаков, которые захватили Верховный Совет Крыма, аэропорт Симферополя и другие стратегические объекты полуострова. Российские власти отказывались признавать тот факт, что это военнослужащие РФ, однако позднее, президент Владимир Путин это признал.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся "референдум", который не был признан странами Европейского союза, США и Украиной. 18 марта 2014 года Путин объявил о "присоединении" Крыма к РФ.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что скандального блогера Анатолия Шария будут судить за видео с картой Украины без Крыма и Донбасса.
Также читайте отчет СБУ о работе в оборонной сфере за 2020 год.
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