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Главная Новости Политика внешняя политика Путин приглашает Зеленского в Россию: Кравчук назвал условие приезда
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Путин приглашает Зеленского в Россию: Кравчук назвал условие приезда

Как считает президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, Владимир Зеленский за два года войны на Донбассе был 22 раза, в то же время Путин – ни одного.

сегодня, 23:16
Автор:

Ольга Чародий

Президент РФ Владимир Путин приглашает президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы поговорить о двусторонних отношениях, однако это должно быть только когда территории вернутся в состав Украины.

Путин приглашает Зеленского в Россию: Кравчук назвал условие приезда

Леонид Кравчук (фото из открытых источников)

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.

"Наша позиция должна быть такой: пока идет война, пока Россия – агрессор и активно разрушает отношения, и речи быть не может о

восстановлении или более точных отношениях между Россией и Украиной", – сказал Кравчук.

По его словам, Зеленский за два года войны на Донбассе был 22 раза, в то же время Путин – ни одного.

Поэтому речь о двусторонних отношениях может быть только в том случае, когда закончится война на Донбассе, и когда территории вернутся в состав Украины.

 Напомним, многих украинцев интересует, как в дальнейшем сложится сотрудничество Украины и России. Однако, по словам руководителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Леонида Кравчука, существует возможность полного разрыва любых дипотношений между нашими странами. О заявлении политика сообщает "Фокус", ссылаясь на "4 канал". Кравчук уверяет, что Россия способна отказаться от различных переговоров, которые касаются войны на оккупированном Донбассе. Если подобное произойдет, если правительство РФ откажется от "Минских договоренностей" или перестанет быть членом "Нормандской четверки", то Украина будет действовать соответствующе. По мнению экс-президента, украинское правительство должно будет тотчас прекратить любое дипломатическое сотрудничество со страной-агрессором.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Леонид Кравчук относится к вероятной поездке Владимира Зеленского в Россию.





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