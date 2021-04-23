Путин приглашает Зеленского в Россию: Кравчук назвал условие приезда

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Ольга Чародий
Президент РФ Владимир Путин приглашает президента Украины
Владимира Зеленского для того, чтобы поговорить о двусторонних отношениях,
однако это должно быть только когда территории вернутся в состав Украины.
Леонид Кравчук (фото из открытых источников)
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера"
заявил президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук.
"Наша позиция должна быть такой: пока идет война, пока
Россия – агрессор и активно разрушает отношения, и речи быть не может о
По его словам, Зеленский за два года войны на Донбассе был 22
раза, в то же время Путин – ни одного.
Поэтому речь о двусторонних отношениях может быть только в том случае, когда закончится война на Донбассе, и когда территории вернутся в состав Украины.
Ранее "Комментарии" сообщали, как Леонид Кравчук относится к вероятной поездке Владимира Зеленского в Россию.
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