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Путин поздравил другого диктатора с победой в войне

Северная Корея (КНДР) одна из немногих стран мира, которая, наравне с Белорусью и Сирией, поддержала Россию в ее войне с Украиной

сегодня, 19:59
Автор:
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Константин Куликов
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Путин поздравил северокорейского диктатора Ким Чен Ына с годовщиной окончания корейской войны, отметив "весомый вклад советских военных в разгром противника". При этом российский диктатор назвал окончание корейской войны, в ходе которого возникли два корейских государства, победой КНДР. Также глава РФ поблагодарил северокорейского визави за поддержку российской "СВО" — войны против Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин поздравил другого диктатора с победой в войне

Ким Чен Ын

'Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе лётчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов", — написал Путин.


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Отдельно российский диктатор поблагодарил КНДР за поддержку, которую северокорейских режим оказывает РФ в вопросе войны развязанной против Украины.

"Твёрдая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада, препятствующего установлению подлинно многополярного, справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права, неделимости безопасности, уважении суверенитета и национальных интересов государств", — заявил хозяин Кремля.

Напомним, что в ходе корейской войны (1950-1953) коммунистический северокорейский режим, при содействии СССР и красного Китая, попытался захватить территорию всего Корейского полуострова. При этом большинство стран ООН поддержали некоммунистическое правительство в Сеуле, оказали военную поддержку будущей Южной Корее, отбив атаки северокорейцев. Чтобы избежать поражения КНДР, им на помощь сначала были направлены советские летчики, а позже — миллион китайских "добровольцев". Итогом войны стало разделение корейского полуострова по 38 параллели. Оба корейских государства до сих пор формально находятся в состоянии войны. При этом Южная Корея стала одним из мировых экономических лидеров, а в Северной — люди регулярно голодают, но она располагает своим атомным оружием. Им КНДР регулярно угрожает США и их союзнице в Тихом океане — Японии.

В данный момент с официальным визитом в КНДР находится военный министр  РФ Сергей Шойгу. Эксперты предполагают, что КНДР в обмен на российское зерно может направить на войну против Украины своих "добровольцев" или предоставить РФ снаряды.

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