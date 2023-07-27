"Мова и дроны": Александр Ткаченко прокомментировал свою отставку

После принятия Верховной Радой решения о его отставке, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал это решение. Об этом сообщают "Комментарии".

Александр Ткаченко прощается в Раде

Напомним, что пользователи социальных сетей возмутились значительными ассигнованиями на сферу культуры в стране, где идет война и люди собирают средства на дроны. В частности, негативно отреагировали они на планы направить 33 миллиона гривен на съемки сериала "ПМТ Ингулец", в главном герое которого угадывался сторонник президента Зеленского. После взрыва возмущения президент рекомендовал главе правительства избавиться от министра Ткаченко.

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"Отставка принята! Спасибо всем, с кем пришлось поработать вместе эти три непростых года, — написал в Фейсбуке Александр Ткаченко. — Мне бы проще было сказать, как некоторые говорят — деньги на культуру во время войны не ко времени. Но скажите тогда за что мы воюем, разве не за нашу культуру, идентичность, язык, историю? Культура во время войны столь же важна, как и дроны".

– Финансирование культуры – это финансирование людей, – продолжает Александр Ткаченко. — Это взращивание талантов, привлекательность страны и ее рабочие места, которые, в конце концов, являются двигателем экономики. Мне больно, когда в одну строчку ставят бессмысленность затрат на барабаны, сковородки, мостовую и музеи, монументы, информационную войну, кино, книги, театры и креативные индустрии. Как мы смотримся в глазах мира, частных доноров и как будем выглядеть в глазах своих потомков?

Кроме этого, Ткаченко напомнил об обещании Зеленского "о том, что на культуру нужно выделять 1% ВВП страны" и выразил пожелание, что этот тезис будет воплощен в жизнь.

– Прошу вас не сдаваться перед лоббистами застройщиков, упц мп и профессиональными манипуляторами, – заявил в завершение уже экс-министр.

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