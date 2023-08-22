Путин опозорился на саммите БРИКС

Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС, который проходит в южноафриканском Йоханнесбурге перед основным саммитом стран-участниц БРИКС. При этом, как можно услышать на видео, обращение президента РФ дублировалось на русском языке измененным голосом. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

Возможную причину этого назвал известный российский антипутинский публицист Невзоров.

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"У того путина, что по видеосвязи ныл на саммите БРИКС забыли отключить т.н. "черновой голос". Разумеется, все речи путина пишутся заранее, озвучиваются актером или нейросетью. Затем путину просто дают ему этот суфлер "в ухо". Дело дурака — просто повторять — за суфлером. Нужная пауза, которая нужна "повторяле" — хорошо просчитана. В Йоханнесбурге же произошел скандал. Кто-то из кремлевских балбесов перепутал "суфлерный" и "путинский" каналы", — считает Невзоров.

Напомним, что Путин не приехал лично на саммит, так как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по подозрению в похищении и депортации в Россию украинских детей. Последнее может быть расценено, как акт геноцида.

Вместо Путина для личного участия в саммите прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Тем временем, ВМС трех стран подошли к морским рубежам России. Японские ВМС проводят учения у берегов Курильских островов совместно с флотскими силами США и Канады.

США призвали своих граждан покинуть страну, которая граничит с Украиной. Американцы должны "немедленно" покинуть территорию государства, которое граничит с Украиной.

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