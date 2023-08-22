ВМС трех стран подошли к морским рубежам России

Японские ВМС впервые проводят учения у берегов Курильских островов совместно с флотскими силами США и Канады. Об этом сообщают "Комментарии".

Учения ВМФ

Как отмечают японские СМИ, таким образом России хотят показать единство союзников перед лицом угрозы со стороны РФ. Учения Noble CHINOOK продлятся до 28 августа между восточным побережьем Курильских островов до южной части крупнейшего острова Хонсю. В военно-морских учениях участвуют пять боевых кораблей ВМС Японии, в том числе флагман японского флота — эсминец класса "Хюга". От США будет участвовать эсминец Benfold типа "Арли Бёрк", от Канады — фрегаты Ottawa и Vancouver типа "Галифакс", а также судно снабжения MV Asterix.

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Участники учений будут отрабатывать поиск и уничтожение надводных целей и посадку вертолетов на корабли друг друга.

Напомним, что российские суда и корабли неоднократно подходили вплотную к побережью острова Хоккайдо — самого северного из крупных японских островов. Последний такой инцидент произошел в июле. Тогда пять кораблей ВМФ России и пять кораблей ВМС Китая прошли мимо Хоккайдо через пролив Лаперуза в Охотском море в рамках отработки совместного патрулирования в Тихом океане. Министерство обороны Японии восприняло это как демонстрацию силы и заявило, что тщательно отслеживает любую активность вблизи японских вод.

Напомним, что по итогам Второй мировой в состав России от Японской империи отошли южный Сахалин, а также все острова Курильской гряды. Япония официально оспаривает передачу южной части Курильской гряды, называя их "Северными территориями". По мнению японской стороны, это незаконно оккупированные территории Японии. Из-за этого до сих пор неурегулированного территориального спора между Россией и Японией нет мирного договора по итогам Второй мировой войны.

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