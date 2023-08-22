США призвали своих граждан покинуть страну, которая граничит с Украиной

Госдепартаментом американским гражданам рекомендуется уехать из Беларуси через открытые погранпереходы на границе с Литвой, Латвией, либо же воспользоваться самолетом. Об этом сообщают "Комментарии".

Американцам предписано покинуть Белорусь

Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть территорию Беларуси, соответствующее заявление опубликовала американская дипмиссия в белорусской столице. Связано это с закрытием нескольких пунктов пропуска на границе Беларуси с Литвой.

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"Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну", — говорится в заявлении. Американцам предлагается уехать через открытые погранпереходы на границе с Литвой, Латвией, либо же самолетом. Вместе с тем посольство США "не разрешает въезжать в Польшу по суше из Беларуси", также не рекомендовано ехать в Россию или на территорию Украины. Как пояснили в посольстве, предписание связано с тем, что власти Беларуси продолжают способствовать "неспровоцированному нападению на Украину" и "произвольно применяют местные законы".

Кроме того, по мнению дипмиссии, в Беларуси могут возникнуть беспорядки и задержания, а посольство имеет ограниченные возможности в оказании помощи находящимся в стране американцам.

Напомним, что подобное обращение к своим согражданам Госдеп сделал накануне начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

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