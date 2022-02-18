Путин обнимался с Лукашенко и уверял, что не будет нападать на Украину (ВИДЕО)



















После переговоров в Москве, Путин и Лукашенко вышли к прессе. В отличие от предыдущих визитеров главы Кремля – Макрона и Шольца, которые не приближались к российскому президенту и держались на расстоянии в несколько метров, с Лукашенко Путин находился в более близком физическом контакте – пожал ему руку и обнял. Об этом сообщает BBC, передает портал "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

На совместной пресс-конференции Путин и Лукашенко обменивались словами поддержки. Заявляли о том, что им было о чем поговорить. И хотя они якобы не планируют нападать на Украину, однако, как выразился руководитель Беларуси — "будут учить людей воевать".

"Есть о чем поговорить. Военно-политический спектр ныне силами наших, как вы говорите, западных партнеров, вышел на ведущие позиции. Нам приходится реагировать – и в плане учений военных, и дипломатии. Думаю, что у них здесь вряд ли что-нибудь получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, вижу, выходят на второй раунд, пугая весь мир, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и т.д.. Хотя в планах, сколько бы мы ни обсуждали эти вопросы, такого и не было. Но учить людей воевать мы будем — никуда от этого не денешься", — сказал Лукашенко.

Путин заявил, что независимо от его решения о наступлении на Украину, западные страны все равно введут санкции.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями в Украине, нет ли такого повода — он будет найден, потому что цель в другом, цель — затормозить развитие, в данном случае — России и Белоруссии. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция", — сказал Путин.

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