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Кулеба заявил, что Эрдоган способен вернуть зерновое соглашение, но есть нюанс

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган может вернуть "зерновое соглашение", однако Украина уже активно ищет альтернативу

сегодня, 11:42
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который активно включился в переговорный процесс, чтобы перезапустить зерновое соглашение, способен добиться успеха в этом направлении, однако Украина не ждет итогового решения, а в это время ищет альтернативные пути экспорта своей продукции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Corriere della Sera" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что Эрдоган способен вернуть зерновое соглашение, но есть нюанс

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

"Да, я думаю, что он (Ред. – президент Эрдоган) может (Ред. – вернуть "зерновое соглашение). Мы знаем, что турецкая дипломатия сотрудничает с русским. Между тем, мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и других продуктов, не идя через Черное море", — отметил Кулеба, отвечая на вопрос, способен ли Эрдоган вернуть соглашение об экспорте украинского зерна.


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Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры со сторонами по возобновлению Черноморского зернового соглашения (откуда Россия вышла 17 июля), но решение этой проблемы якобы "зависит от выполнения западными странами своих обещаний". В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что нейтральная Бразилия способна вернуть Россию к зерновому соглашению. О чем говорят эти "переводы стрелок"? Кто (что) реально может подтолкнуть РФ к возвращению к зерновому соглашению? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — к чему может привести эскалация в Черном море – удастся ли перезапустить зерновое соглашение.




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Источник: https://www.corriere.it/esteri/23_agosto_09/intervista-dmytro-kuleba-ucraina-a4958e94-36c7-11ee-83e5-aab90b961fcf.shtml?refresh_ce
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