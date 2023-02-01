Пул изгнанников: Иран и Россия объединили банковские системы из-за санкций

После того, как в 2018 году США возобновили санкции против Ирана, Исламская Республика была отключена от ключевой службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Подобные ограничения были применены к некоторым российским банкам после вторжения Москвы в Украину. Иран и Россия решили объединить свои системы межбанковских коммуникаций. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Reuters.

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По словам заместителя управляющего Центрального банка Ирана Мохсена Карими, около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе. При этом он не уточнил названия иностранных банков. Как отмечает издание, глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг. "Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается", — написал он в Twitter.

С начала войны в Украине Тегеран и Москва прилагали усилия, чтобы наладить тесные двусторонние связи, поскольку обе столицы пытались выстроить новые экономические и дипломатические партнерства в других странах, пишет издание.

Как известно, экономика Ирана находится в кризисе. Многие иранцы испытывают негативное влияние галопирующей инфляции и роста безработицы. Так, инфляция возросла до более чем 50%, что является самым высоким уровнем за десятилетие. По данным Иранского статистического центра, безработица среди молодежи остается высокой, более 50% иранцев находятся на грани бедности.

Столкнувшись с худшим политическим кризисом на фоне месяцев антиправительственных протестов, вызванных смертью молодой женщины под стражей, иранские власти опасаются, что экономическая изоляция и отсутствие экономического улучшения могут привести к новым беспорядкам.

Как известно, ЕС готовит десятый пакет санкций против России за неспровоцированную военную агрессию против Украины. В ней, среди прочего, предлагается расширить список банков, отключенных от SWIFT.