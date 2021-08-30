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Прорывы и победы: принесет ли достижения Украине осень-2021

Эксперты акцентируют внимание на важности улучшения отношений с Западом и развития инфраструктуры внутри страны

сегодня, 15:29
Автор:

Вечканова Елена

Смена времени года является не только календарным обновлением. Чаще всего это шанс заиметь изменения во многих важных сферах общественной жизни. "Комментарии" попросили экспертов составить так называемый "ТОП" прорывов осени-2021 для Украины. Специалисты поразмыслили, где у нас могут быть серьезные победы и почему.

Прорывы и победы: принесет ли достижения Украине осень-2021

Осень должна принести Украине улучшение отношений с Западом. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Есть хороший шанс на углубление сотрудничества между Украиной и странами коллективного Запада"

Политолог Валентин Гладких возлагает большие надежды на визит президента Украины в США, результаты которого мы начнем пожинать уже осенью.

"По итогам этого визита, как минимум, будет углублено сотрудничество Украины с США по ряду факторов: сектор нацбезопасности и обороны, материально-техническая помощь для завершения реформ. У нас идут серьезные подвижки в судебной реформе и не только", — подчеркивает Валентин Гладких.

Эксперт также считает, что есть хороший шанс на углубление сотрудничества между Украиной и странами коллективного Запада в энергетической сфере.

"Сомневаюсь, что удастся остановить "Северный поток-2". Но есть надежда, что Украина отстоит свои интересы, сохранит транзитный потенциал нашей ГТС и получит инвестиции в модернизацию энергетического сектора", — отмечает специалист.

Еще Валентин Гладких напоминает, что в сентябре начнется очередная сессия Верховной Рады. И на ней будет рассмотрен госбюджет на будущий год.

"Вряд ли он станет бюджетом роста, но очевидно, что его одобрят, а это уже позитив, — говорит политолог. — Приватизация хотя бы нескольких объектов из программы "Большой приватизации" тоже стала бы хорошим взносом в экономическое развитие страны".

Не исключает Валентин Гладких еще одного положительного для Украины момента, а именно — усиления санкционного давления на Россию (как в контексте ситуации на Донбассе, так и в контексте деятельности презентованной в августе Крымской платформы).

Ожидаются улучшения качества жизни "на местах"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко ожидает не одного большого прорыва, но — ряда мелких "улучшательств". Особенно это будет касаться множества украинских городов, ОТГ и так далее.

"Местные власти активно занимаются поиском финансирования для своих громад. И многие найдут. Так что усилятся позитивные моменты на местах, — прогнозирует эксперт. — У каждого свои проблемы и беды, но почти везде будут определенные положительные моменты: ремонты канализации, водопроводов, электричества, систем отопления, инфраструктуры, общественного транспорта. И если замерить какие-то средние показатели, они станут существенно лучше. Правда, кое-где ценой роста тарифов на коммуналку".

По мнению Андрея Еременко, позитивы на местах во многом будут зависеть от того, чтобы центральная власть не сильно вмешивалась в эти процессы.

Напомним, ранее "Комментарии" пообщались с рядом экспертов, которые рассказали, каких угроз предстоящей осенью нам следует опасаться и почему. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать об экономических прогнозах Украины на осенний период 2021 года.


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Источник: https://comments.ua/
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