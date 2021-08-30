Прорывы и победы: принесет ли достижения Украине осень-2021

Смена времени года является не только календарным обновлением. Чаще всего это шанс заиметь изменения во многих важных сферах общественной жизни. "Комментарии" попросили экспертов составить так называемый "ТОП" прорывов осени-2021 для Украины. Специалисты поразмыслили, где у нас могут быть серьезные победы и почему.



Осень должна принести Украине улучшение отношений с Западом. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Есть хороший шанс на углубление сотрудничества между Украиной и странами коллективного Запада"

Политолог Валентин Гладких возлагает большие надежды на визит президента Украины в США, результаты которого мы начнем пожинать уже осенью.

"По итогам этого визита, как минимум, будет углублено сотрудничество Украины с США по ряду факторов: сектор нацбезопасности и обороны, материально-техническая помощь для завершения реформ. У нас идут серьезные подвижки в судебной реформе и не только", — подчеркивает Валентин Гладких.

Эксперт также считает, что есть хороший шанс на углубление сотрудничества между Украиной и странами коллективного Запада в энергетической сфере.

"Сомневаюсь, что удастся остановить "Северный поток-2". Но есть надежда, что Украина отстоит свои интересы, сохранит транзитный потенциал нашей ГТС и получит инвестиции в модернизацию энергетического сектора", — отмечает специалист.

Еще Валентин Гладких напоминает, что в сентябре начнется очередная сессия Верховной Рады. И на ней будет рассмотрен госбюджет на будущий год.

"Вряд ли он станет бюджетом роста, но очевидно, что его одобрят, а это уже позитив, — говорит политолог. — Приватизация хотя бы нескольких объектов из программы "Большой приватизации" тоже стала бы хорошим взносом в экономическое развитие страны".

Не исключает Валентин Гладких еще одного положительного для Украины момента, а именно — усиления санкционного давления на Россию (как в контексте ситуации на Донбассе, так и в контексте деятельности презентованной в августе Крымской платформы).

Ожидаются улучшения качества жизни "на местах"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко ожидает не одного большого прорыва, но — ряда мелких "улучшательств". Особенно это будет касаться множества украинских городов, ОТГ и так далее.

"Местные власти активно занимаются поиском финансирования для своих громад. И многие найдут. Так что усилятся позитивные моменты на местах, — прогнозирует эксперт. — У каждого свои проблемы и беды, но почти везде будут определенные положительные моменты: ремонты канализации, водопроводов, электричества, систем отопления, инфраструктуры, общественного транспорта. И если замерить какие-то средние показатели, они станут существенно лучше. Правда, кое-где ценой роста тарифов на коммуналку".

По мнению Андрея Еременко, позитивы на местах во многом будут зависеть от того, чтобы центральная власть не сильно вмешивалась в эти процессы.

Напомним, ранее "Комментарии" пообщались с рядом экспертов, которые рассказали, каких угроз предстоящей осенью нам следует опасаться и почему. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать об экономических прогнозах Украины на осенний период 2021 года.

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