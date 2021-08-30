Прорывы и победы: принесет ли достижения Украине осень-2021

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Вечканова Елена
Смена времени года является не только
календарным обновлением. Чаще всего это шанс заиметь изменения во многих важных
сферах общественной жизни. "Комментарии" попросили экспертов составить так
называемый "ТОП" прорывов осени-2021 для Украины. Специалисты поразмыслили, где
у нас могут быть серьезные победы и почему.
Осень должна принести Украине улучшение отношений с Западом. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк
Политолог Валентин Гладких возлагает большие
надежды на визит президента Украины в США, результаты которого мы начнем
пожинать уже осенью.
Эксперт также считает, что есть хороший шанс
на углубление сотрудничества между Украиной и странами коллективного Запада в
энергетической сфере.
Еще Валентин Гладких напоминает, что в
сентябре начнется очередная сессия Верховной Рады. И на ней будет рассмотрен
госбюджет на будущий год.
Не исключает Валентин Гладких еще одного
положительного для Украины момента, а именно — усиления санкционного давления на
Россию (как в контексте ситуации на Донбассе, так и в контексте деятельности
презентованной в августе Крымской платформы).
Политический эксперт, основатель
социологической компании Active Group Андрей Еременко ожидает не одного
большого прорыва, но — ряда мелких "улучшательств". Особенно это будет касаться
множества украинских городов, ОТГ и так далее.
По мнению Андрея Еременко, позитивы на местах
во многом будут зависеть от того, чтобы центральная власть не сильно вмешивалась
в эти процессы.
Напомним, ранее "Комментарии" пообщались с рядом экспертов, которые рассказали, каких угроз предстоящей осенью нам следует опасаться и почему. Подробности — в нашем материале.
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