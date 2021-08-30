Непростая осень-2021: каких угроз нужно опасаться Украине

На носу – осень, которая может оказаться очень непростой для Украины. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", каких угроз нам следует опасаться и почему.



Осенью Украине придется столкнуться с рядом вызовов. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Осенью в Украине могут начаться серьезные протесты населения

Политический и экономический эксперт Тарас Семенюк считает достаточно серьезной угрозу масштабных протестов — как по теме тарифов, так и по формуле Штайнмайера.

"Уже известно, что тарифы, особенно на газ, будут высокими, поднявшись почти в два раза. И это непосильная ноша для украинских граждан, — подчеркивает эксперт. — Что касается формулы Штайнмайера, то наши партнеры по нормандскому формату призывают Украину имплементировать ее в законодательство. Но в политикуме и обществе нет консенсуса касательно этого".

Именно поэтому, уверен Семенюк, могут возникнуть конфликтные ситуации.

"Протестующие будут говорить о сдаче национальных интересов, о том, что мы идем на поводу России. И режиму Зеленского будет непросто справиться с такими вызовами", — утверждает специалист.

Никуда не делись, по словам Тараса Семенюка, и угрозы нацбезопасности.

"Активизация боевиков на Донбассе была, есть и будет в ближайшее время. А США, куда сегодня направился украинский президент, будут концентрироваться больше на собственной внутренней политике, а не на внешней. Выход из Афганистана сильно подкосил имидж Штатов как гаранта безопасности своих союзников. В этом плане мы видим, что Украина должна полагаться, прежде всего, на собственные силы, а не на то. что кто-то будет нас защищать", — поясняет эксперт.

Третьей угрозой он считает экономический фактор.

"Как будет развиваться наша экономика, зависит во многом от правильной стратегии и конъюнктуры внешних рынков. В последнее время были высокие цены на железную руду и зерновые. Но по прогнозам аналитиков цены могут падать, то есть, мы недополучим необходимых средств", — отмечает Тарас Семенюк.

"Офис Президента станет все более невосприимчивым к коррупционным скандалам вокруг своих проектов"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак также выделил ТОП-3 угрозы для Украины этой осенью.

Первой является политический фактор.

"Осенью пройдет экватор первого президентского срока для Владимира Зеленского. Можно говорить о том, что этой осенью команда действующего президента начнет полномасштабную подготовку ко второму президентскому сроку Владимира Александровича, — прогнозирует эксперт. — Радикальных, действенных и потому непопулярных в народе шагов/реформ, которые могут негативно повлиять на личный рейтинг, станет гораздо меньше. Возрастёт количество популистических и социально ориентированных проектов с конечной целью задобрить будущий электорат".

Также эксперт напомнил, что к своему экватору подходит и действующий созыв Верховной рады.

"Многие продуманные депутаты из монобольшинства уже сейчас озадачены поисками возможности попадания в очередной созыв парламента, но уже под флагами других политических сил, — говорит Иван Ступак. — Таким образом пути Зе-парламентариев и президента будут все чаще расходиться, что не будет способствовать политической стабильности".

Второй проблемный вопрос касается личностей.

"Для того, чтобы довести Владимира Зеленского до столь желанного второго президентского срока, его команда станет еще более монолитной, несмотря на внешние факторы и скандалы. На переправе коней не меняют, ведь Владимир Зеленский любой ценой хочет эту переправу пересечь без потерь, поэтому возникающие внутренние распри будут максимально удерживаться внутри команды, — предполагает Иван Ступак. — Офис Президента станет все более невосприимчивым к коррупционным скандалам вокруг своих проектов, ближайшего окружения и лояльных депутатов/чиновников".

По мнению эксперта, опасность в том, что возникающие скандалы команда президента будут "тушить" такими способами:

- демонстративное игнорирование проблемы;

- активное выгораживание и защита;

- деньгами покупать информационную тишину вокруг проблемы.

"В результате это приведет к тому, что Владимир Александрович всё больше потеряет черты своего экранного прототипа Василия Голобородько и станет более похож на гибридного Виктора Федоровича Порошенко", — отмечает Иван Ступак.

Третий сложный момент касается отечественной правоохранительной системы.

"Этой осенью, — напоминает эксперт, — на "капитальный ремонт" станет Служба безопасности Украины. Именно осенью народные депутаты планируют во втором чтении принять соответствующий законопроект. В результате спецслужба окончательно лишиться возможности расследовать экономические и коррупционные преступления, а приблизительно четверть личного состава будет сокращена".

Также Иван Ступак обращает внимание, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), не без помощи Офиса президента, больше года работает без полноценного руководителя, что существенно затрудняет работу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и межгосударственные взаимоотношения между Украиной и США.

"Глава монобольшинства в Верховной Раде Давид Арахамия озвучил планы по выведению из структуры МВД Национальной гвардии и Государственной пограничной службы с целью создания отдельных органов. С какой целью выводить из МВД довольно успешно функционирующие органы, так и остается загадкой, — отмечает Иван Ступак. — Все вместе эти факторы могут привести к тому, что вся правоохранительная сфера одним махом и надолго станет на "капитальный ремонт". Ведь в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временный зеленый забор вокруг стройки".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие важные политические события могут произойти в Украине осенью, какие могут быть приняты решение, а также, есть ли вероятность потрясений или изменений в стране. Подробности — в нашем материале.

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