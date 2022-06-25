Прогноз Столтенберга: как закончится война в Украине

Война России против Украины, вероятнее всего, будет закончена за столом переговоров. Об этом в интервью изданию El País заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Фото: nato.int

По его словам, НАТО в свою очередь и дальше будет продолжать предоставлять помощь украинцам для усиления их позиций.

"Вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией", – отметил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что лучшим способом для этого является оказание мощной военной и экономической поддержки. Вместе с тем Столтенберг добавил, что также стоит и далее продвигать жесткие санкции против РФ.

Также он добавил, что между НАТО и Россией нет "тотальной войны".

почему НАТО нужно вооружить Украину до зубов. В общей сложности, украинские военные получили от стран-членов НАТО и Австралии до 750 бронемашин, не считая внедорожники Humvee, и свыше 270 танков производства СССР, Югославии, США и Западной Европы. Подробнее читайте в нашем материале. Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том,





Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО , имитируя удар. Вертолет страны-агрессора находился в чужом воздушном пространстве почти две минуты. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. Портал "Комментарии" также писал о том, что РФ бросает вызов НАТО . Решится ли Путин ударить по Литве или нацелится на Казахстан и Беларусь?

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