Прогноз Столтенберга: как закончится война в Украине

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Анастасия
Война России против Украины, вероятнее всего, будет закончена за столом переговоров. Об этом в интервью изданию El País заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Фото: nato.int
По его словам, НАТО в свою очередь и дальше будет продолжать предоставлять помощь украинцам для усиления их позиций.
"Вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией", – отметил Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО считает, что лучшим способом для этого является оказание мощной военной и экономической поддержки. Вместе с тем Столтенберг добавил, что также стоит и далее продвигать жесткие санкции против РФ.
Также он добавил, что между НАТО и Россией нет "тотальной войны".
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