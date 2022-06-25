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Прогноз Столтенберга: как закончится война в Украине

НАТО продолжит оказывать помощь украинцам, чтобы усилить их позиции

сегодня, 12:38
Автор:

Анастасия
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Война России против Украины, вероятнее всего, будет закончена за столом переговоров. Об этом в интервью изданию El País заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Прогноз Столтенберга: как закончится война в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Фото: nato.int

По его словам, НАТО в свою очередь и дальше будет продолжать предоставлять помощь украинцам для усиления их позиций. 

"Вероятнее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины и помочь ей оставаться суверенной и независимой европейской нацией", – отметил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что лучшим способом для этого является оказание мощной военной и экономической поддержки. Вместе с тем Столтенберг добавил, что также стоит и далее продвигать жесткие санкции против РФ.

Также он добавил, что между НАТО и Россией нет "тотальной войны".

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, почему НАТО нужно вооружить Украину до зубовВ общей сложности, украинские военные получили от стран-членов НАТО и Австралии до 750 бронемашин, не считая внедорожники Humvee, и свыше 270 танков производства СССР, Югославии, США и Западной Европы. Подробнее читайте в нашем материале. 

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО, имитируя удар. Вертолет страны-агрессора находился в чужом воздушном пространстве почти две минуты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Портал "Комментарии" также писал о том, что РФ бросает вызов НАТО. Решится ли Путин ударить по Литве или нацелится на Казахстан и Беларусь? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://elpais.com/internacional/2022-06-25/jens-stoltenberg-lider-de-la-otan-dar-la-paz-por-descontada-en-europa-puede-terminar-en-una-guerra.html
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