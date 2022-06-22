Привет, оружие: почему НАТО нужно вооружить Украину до зубов

Запад занял двойственную позицию касательно поставок оружия Украине. С одной стороны, 15 июня в Брюсселе состоялась третья встреча в формате "Рамштайн", на которой были достигнуты договоренности о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи в размере 1 млрд долларов, включая поставки 155-мм артиллерийских орудий, реактивные системы залпового огня, в том числе HIMARS (американский аналог "Град"), противокорабельные ракеты Harpoon, вертолеты из стран-членов НАТО на сумму 1 млрд долларов.



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С другой стороны, союзники явно медлят с поставками оружия, которое нужно украинским военным здесь и сейчас, а не в перспективе. Уже заканчиваются запасы вооружений и боеприпасов советского производства, которые до недавнего времени поставлялись со складов европейских стран. Российская армия продолжает наступательные операции. Сегодня вопрос заключается не в том, чтобы освободить захваченные российскими оккупантами территории, а в том, чтобы удержать то, что еще находится под контролем Украины. Комментарии разбирались, почему Запад проявляет нерешительность в вопросе поставок передовых вооружений в Украину и к каким последствиям это может привести.

Какого оружия не хватает Украине?

Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в 90% случаев причиной боевых потерь ВСУ является превосходство россиян в артиллерии. По мнению Подоляка, Украине не хватает 300 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО), используемых для уничтожения расположенных на значительной площади артиллерийских расчетов и бронетехники противника, 1 тыс. гаубиц 155 калибра, сочетающих дальнобойность с существенной разрушительной силой. Ситуация на фронте доходит до абсурда: после обстрела украинских позиций россияне даже не меняют местоположение своих артустановок, будучи уверенными, что нам не чем ответить.

Западным партнерам есть, что нам предложить. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обещал поставить украинским военным РСЗО М270 с ракетами, позволяющими поражать цели на расстоянии 80 км. По данным Der Spiegel, Германия также прорабатывала возможность поставки М270 в Украину. Как было сказано выше, США собираются поставить в Украину РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии от 2 до 300 км, в чем превосходят российский аналог "Смерч" (20-120 км). Однако, британцы пока готовы поставить нам только три М270, а американцы четыре HIMARS. Хотя, собрать необходимое Украине количество детищ компании Lockheed Martin Missiles & Fire Control американцы и европейцы могли бы хоть сейчас: на вооружении стран-членов НАТО свыше 1 тыс. ед. М270 и 464 ед. HIMARS.

Что касается 155-мм гаубиц, то ВСУ уже используют 118 американских M777 (поставили США, Канада и Австралия), шесть французских CAESAR, несколько британских FH70, 18 польских самоходных гаубиц Krab. Украина получила 200 тыс. боеприпасов к ним. В рамках достигнутых договоренностей "Рамштайн-3", американцы готовы дать нам еще 12 гаубиц. Великобритания выкупила у Бельгии 20 ед. самоходных 155 мм гаубиц M109, и собирается отремонтировать их перед поставкой в Украину. Этого мало, учитывая, что по словам американского сенатора-республиканца Роба Портмана, на одну украинскую единицу артиллерии приходится 10 российских орудий. Чтобы полностью закрыть наши потребности в 155 мм гаубицах было бы разумно организовать их производство в Украине. Например, в 2016 году англо-американская компания BAE Systems заключила договор с предприятием Mahindra Defence Systems Ltd. о производстве 120 гаубиц M777 на территории Индии для местных вооруженных сил.

По мнению Подоляка, Украине не хватает 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов. Украинские военные уже используют дроны-камикадзе Switchblade (США) и ударные беспилотники Bayraktar-TB2 (Турция). Однако, в начале июня появилась инсайдерская информация о планах администрации президента США Джо Байдена поставить в Украину ударные беспилотники Grey Eagle, способные находится в воздухе до 30 часов, нести на борту восемь ракет Hellfire, которые мощнее боеприпасов, используемых на дронах Bayraktar. С помощью данных "пташек" бойцы ВСУ могли бы наносить высокоточные авиаудары по позициям российских военных на оккупированных территориях, собирать разведданные в тылу врага. Тем не менее, после последней встречи в формате "Рамштайн" у представителей Пентагона не было конкретных ответов на вопрос, когда нам поставят Grey Eagle.

По данным Подоляка, Украине нужны 500 танков и 2 тыс. ед. бронетехники. До российского вторжения на вооружении Украины находилось 12,3 тыс. ед. бронетехники, в том числе от 2,5 до 3,6 тыс. танков Т-64, Т-72 советского производства. В конце мая 2022 года представитель Минобороны РФ генерал Игорь Конашенков заявил, что украинцы потеряли в боях свыше 3,3 тыс. танков и других бронемашин. О достоверности данной информации судить сложно, но то, что украинской армии нужно восполнять потери после массированных артобстрелов оккупантов – очевидно. Сами россияне потеряли до 1,5 тыс. танков, свыше 3,5 тыс. бронемашин, по состоянию на 18 июня.

В общей сложности, украинские военные получили от стран-членов НАТО и Австралии до 750 бронемашин, не считая внедорожники Humvee, и свыше 270 танков производства СССР, Югославии, США и Западной Европы. Среди них есть даже такие раритеты как американские бронетранспортеры М113 времен Вьетнамской войны. Бронетехники могло быть и больше, если бы не позиция правительства канцлера Германии Олафа Шольца, которое заблокировало передачу Испанией 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства, которые стоят на вооружении 10 армий НАТО, а также бронемашины Marder.

Западные партнеры не дают Украине противоракетные комплексы, что лично признал президент Владимир Зеленский. В распоряжении ВСУ есть зенитно-ракетные комплексы времен СССР, а также переданные странами-членами НАТО переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер" и их аналоги. Однако, они не предназначены для противодействия баллистическим и крылатым ракетам, которые приносят ущерб даже городам Западной Украины. Военный эксперт Михаил Самусь считает наиболее эффективными для украинских реалий противоракетные комплексы производства США и Израиля. Однако, израильтяне еще в феврале 2022 года отказались продать Украине систему противоракетной обороны "Железный купол", а Штаты не предоставляют нам противоракетные комплексы Patriot и Aegis.

Почему Украине не дают необходимое оружие?

Страны-члены НАТО не спешат вооружать Украину по нескольким причинам. В оборонных ведомствах западных стран исходят из того, что для начала нужно обучить украинцев обращаться с вооружениями, которые соответствуют стандартам НАТО, а уже потом организовывать поставки. Например, украинских артиллеристов собираются готовить обращаться с РСЗО М270 в Великобритании. Начальник Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предполагает, что поставки четырех РСЗО HIMARS могут затянуться на несколько недель, пока не будет обучен первый украинский взвод для обращения с этим оружием.

По мнению эксперта по беспилотникам Дэна Геттингера, требуются месяцы, чтобы научиться обращаться с ударным дроном Grey Eagle. Аналогичного мнения придерживается эксперт Центра стратегических и международных исследований Томас Карако относительно причины отказа Пентагона поставлять Украине противоракетные комплексы Patriot. Аналитики Маркус Вейсберг и Тара Копп полагают, что в Пентагоне считают более удобным вариантом укрепления противоракетной обороны Украины поставки советских комплексов С-300, которые есть в Словакии и Болгарии.

На Западе опасаются, что в ходе боевых действий натовское оружие попадет в руки россиян и они раскроют военные секреты и ноу-хау, которые применялись в ходе их разработки и производства. В частности, аналитик Майкл Стоун полагает, что поставка в Украину беспилотника Grey Eagle может блокироваться Конгрессом США потому, что американцы еще никогда не поставляли данные беспилотники для нужд армий других государств.

Страны-партнеры не желают оказаться втянутыми в российско-украинский конфликт и потому затягивают с поставками оружия, которое позволило бы Украине бить по тылам российской армии. Видимо, они опасаются, что перенос военных действий на территорию России станет причиной для новых провокаций Кремля в Европе. Ведь президент РФ Владимир Путин неоднократно грозился применить ядерное оружие в ответ на внешнюю агрессию. Американцы и европейцы относятся серьезно к блефу хозяина Кремля. Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс подчеркнул, что США не будут поставлять ракеты дальнего радиуса действия, которые выходят за границы Украины.

Портить отношения с РФ не желает канцлер Германии Олаф Шольц в надежде убедить Путина пойти на компромисс, навязать Украине новые невыполнимые обязательства в духе Минска-2, лишь бы продолжать покупать российский природный газ и нефть. Иначе немцам не было бы смысла блокировать поставки оружия в Украину. Свою роль играет присущее немцам старшего поколения чувство вины и стыда за развязанную Вторую Мировую войну. Поставки немецкого оружия Украине для войны с Россией вызывают ассоциации у этих людей с военными действиями их отцов и дедов в составе вермахта против Советского союза.

Израиль не поставляет Украине противоракетные комплексы, чтобы не обострять отношения с Россией. Кремль оказывает военную помощь недружественному для израильтян режиму президента Сирии Башара Асада и имеет на него влияние.

Свою роль играют деньги. Странам-членам НАТО не выгодно передавать Украине имеющееся в наличии современное и дорогое оружие, поскольку это приведет к необходимости делать новые закупки для своих нужд, что закономерно приведет к увеличению расходов на оборону. Одна РСЗО HIMARS стоит 5,6 млн долларов, а последняя модификация танка Leopard 2А – до 15 млн евро. К тому же, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса есть очередность в выполнении контрактов для других заказчиков, нарушать которую не желательно. Может возникнуть дилемма: или помочь Украине, у которой нет денег, или выполнить заказ и получить большой куш.

Не исключено, что наши американские партнеры просто экономят деньги и не желают ввязываться в крупные конфликты после сокрушительного фиаско вооруженных сил Афганистана в противостоянии с исламистским движением "Талибан". По данным SIPRI, c 2001 по 2020 год Пентагон и Госдеп США потратили 72,7 млрд долларов на военную помощь Афганистану. Однако, не успели американские военные покинуть данную страну, как началось паническое массовое бегство за рубеж афганских силовиков и чиновников. Обученные американскими инструкторами и вооруженные до зубов вооруженные силы, полиция Афганистана численностью свыше 300 тыс. человек развалились как карточный домик за пару недель без присмотра "большого брата".

Как военная помощь может изменить ход истории?

Если американцы и европейцы не дадут нам необходимое оружие в нужном количестве в сжатые сроки, то в обозримом будущем Украину ждет закономерное поражение на поле боя, еще больше смертей среди гражданского населения, разрушение и оккупация российскими войсками новых городов. Как верно подметил военкор и политолог Илья Пономаренко, Украине нужно больше военной помощи для борьбы с новым Гитлером, а Запад стоит перед выбором: заключить заманчивую сделку с дьяволом или войти в историю, сделав доброе дело. В последние годы на Западе устали от благотворительности.

Печально известен пример военизированного формирования "Сирийские демократические силы", разгромленные после 2016 года правительственными войсками президента Башара Асада при поддержке российской авиации и спецназа после того, как администрация президента США Дональда Трампа отказалась продолжать оказывать им военную помощь из соображений экономии бюджета, под предлогом окончания "вечных войн". До этого США и их союзники скупали для них по всему миру советские образцы тяжелого и легкого вооружения, к ним на помощь ехали инструкторы и добровольцы.

Однако, существуют и другие примеры, когда иностранная помощь в виде современного оружия склоняла чашу весов в пользу стороны конфликта, которая, с первого взгляда, была обречена на поражение. В начале "Войны Судного дня" в октябре 1973 года Израиль оказался на грани полного уничтожения войсками Египта, наступавшими с юга, и армией Сирии, наступавшей с севера. СССР поставлял Египту и Сирии крупные партии вооружений. За четыре дня боев с агрессорами, израильтяне потеряли 395 танков. В 7-й израильской бронетанковой бригаде уцелели только 7 танков, а в 188-й бронетанковой бригаде из командного состава в живых остались трое младших офицеров.

Европейские страны отказались предоставить военную помощь израильтянам. После упорных переговоров премьер-министра Израиля Голды Меир с администрацией президента США Ричарда Никсона, американцы организовали воздушный коридор и прислали в качестве военной помощи 128 боевых самолетов, включая новейшие по тем временам истребители "Фантом", штурмовики "Скайхок", 150 танков, 2 тыс. новейших противотанковых управляемых реактивных снарядов, кассетные авиабомбы (в общей сложности 27 тыс. тонн военных грузов). Фактически, этот подарок от Дядюшки Сэма стал залогом для успешных контрнаступлений израильтян, господства в воздухе и переходу инициативы в их руки. Сирийские войска отступали до Дамаска, а Третья египетская армия в городе Суэц попала в окружение израильтян.

Еще один показательный пример – операция "Сатурн". В 1979-1989 годах, когда СССР воевал в Афганистане, спецслужбы ЦРУ, МИ-6, британский спецназ SAS, Пакистанская межведомственная разведка занимались подготовкой и вооружением моджахедов. За годы операции было подготовлено свыше 100 тыс. афганцев для борьбы с советскими оккупантами. Чтобы лишить советский контингент господства в воздухе, с 1986 года американцы стали передавать повстанцам переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Всего моджахеды получили 500 "Стингеров" и с их помощью уничтожили 269 самолетов и вертолетов (половина всех потерь СССР в воздухе за годы войны).

Украинские военные уже доказали всему миру свой профессионализм. Уже четыре месяца они героически и самоотверженно проливают кровь российских оккупантов, несмотря на дефицит оружия и боеприпасов, а также численное превосходство противника. Эти мужчины и женщины отправили на тот свет свыше 33,6 тыс. российских агрессоров и цинковых гробов было бы еще больше, если бы им дали то, что им нужно. Диалог с Россией бесполезен, а угомонить ее экспансионизм может только современное оружие в надежных руках.

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