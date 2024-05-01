Процесс пошел: Кулеба сообщил позитивные новости о создании спецтрибунала

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Кравцев Сергей
Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы, которые могут потенциально привести к заключению с Украиной соглашения о создании спецтрибунала по преступлению российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) написал в министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Глава МИД приветствовал решение КМСЕ и поблагодарил всех его членов, которые поддержали этот шаг.
Также, добавил Дмитрий Кулеба, решение Комитета министров Совета Европы одобряет дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением о финансировании такого трибунала.
Стоит отметить, обсуждения относительно спецтрибунала по преступлению агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было. Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).
Ранее Дмитрий Кулеба признавал, что в вопросе о спецтрибунале по преступлению агрессии России практического прогресса нет.
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