Процесс пошел: Кулеба сообщил позитивные новости о создании спецтрибунала

Комитет министров Совета Европы поручил генеральному секретарю подготовить документы, которые могут потенциально привести к заключению с Украиной соглашения о создании спецтрибунала по преступлению российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter (X) написал в министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Глава МИД приветствовал решение КМСЕ и поблагодарил всех его членов, которые поддержали этот шаг.

"Это важное решение поручает генеральному секретарю СЕ подготовить необходимые документы для содействия консультациям в Ключевой группе по вопросам трибунала и потенциального проекта соглашения между Украиной и Советом Европы о его фактическом создании", – высказался украинский министр.

Также, добавил Дмитрий Кулеба, решение Комитета министров Совета Европы одобряет дальнейшую работу над возможным дополнительным соглашением о финансировании такого трибунала.

"Это важный практический шаг на пути к созданию трибунала. Каждый такой шаг приближает нас к доказательству неотвратимости наказания за преступление агрессии против Украины", – подчеркнул глава украинского МИД.

Стоит отметить, обсуждения относительно спецтрибунала по преступлению агрессии продолжаются с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было. Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

Ранее Дмитрий Кулеба признавал, что в вопросе о спецтрибунале по преступлению агрессии России практического прогресса нет.



