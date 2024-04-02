logo

BTC/USD

64947.62

ETH/USD

3262.00

LTC/USD

100.27

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ: с чем уже возникли сложности
commentss НОВОСТИ Все новости

Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ: с чем уже возникли сложности

Дмитрий Кулеба признал, что в вопросе о Спецтрибунале по преступлению агрессии России практического прогресса нет

сегодня, 15:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России является единственным, в котором не достигнут практический прогресс. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время подхода к СМИ перед началом конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ: с чем уже возникли сложности

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр назвал вопрос создания Специального трибунала самым сложным, поскольку, по его словам, столкнулись две разные концепции будущего трибунала.

"Одни считают, что стоит запускать трибунал прямо сейчас, без решения юридических вопросов, создать трибунал, который не сможет судить лично президента Путина и еще двух людей. Другая группа считает, что пока этот вопрос не решен, нет смысла запускать трибунал", – отметил Кулеба.

Он уточнил, что это единственный вопрос, где нет какого-то практического прогресса, а продолжается дискуссия относительно параметров трибунала. Дмитрий Кулеба отметил, что ожидает насыщенную и проблемную дискуссию на эту тему.

Топ-дипломат уточнил, что по всем другим вопросам мы перешли к практическим фазам, выдаются ордера на арест Международного уголовного суда, запускается работа компенсационного механизма, группа прокуроров здесь, в Гааге, собирает доказательства совершения преступления агрессии и готовит обвинение, но, собственно, еще нет места, куда это обвинение подать. 

"Это последний элемент, который нам нужно решить, и сегодня мы, в частности, будем об этом говорить", – уточнил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" - спецтрибунал для Путина: в МИД рассказали, сколько государств поддерживают это решение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости