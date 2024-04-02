Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ: с чем уже возникли сложности

Вопрос создания Специального трибунала по преступлению агрессии России является единственным, в котором не достигнут практический прогресс. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время подхода к СМИ перед началом конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр назвал вопрос создания Специального трибунала самым сложным, поскольку, по его словам, столкнулись две разные концепции будущего трибунала.

"Одни считают, что стоит запускать трибунал прямо сейчас, без решения юридических вопросов, создать трибунал, который не сможет судить лично президента Путина и еще двух людей. Другая группа считает, что пока этот вопрос не решен, нет смысла запускать трибунал", – отметил Кулеба.

Он уточнил, что это единственный вопрос, где нет какого-то практического прогресса, а продолжается дискуссия относительно параметров трибунала. Дмитрий Кулеба отметил, что ожидает насыщенную и проблемную дискуссию на эту тему.

Топ-дипломат уточнил, что по всем другим вопросам мы перешли к практическим фазам, выдаются ордера на арест Международного уголовного суда, запускается работа компенсационного механизма, группа прокуроров здесь, в Гааге, собирает доказательства совершения преступления агрессии и готовит обвинение, но, собственно, еще нет места, куда это обвинение подать.

"Это последний элемент, который нам нужно решить, и сегодня мы, в частности, будем об этом говорить", – уточнил министр.

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