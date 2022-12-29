Пробивают дно: поставки трубопроводного газа из РФ в Европу упали до постсоветского минимума

Подконтрольный Кремлю "Газпром" со ссылкой на главного исполнительного директора Алексея Миллера, давнего соратника президента РФ Владимира Путина, заявил, что в этом году экспорт голубого топлива достигнет 100,9 миллиарда кубометров (млрд кубометров). Это более чем на 45% меньше по сравнению с поставками 185,1 млрд кубометров в прошлом году. Об этом сообщает Reuters.

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Издание напомнило, что прямые поставки российского газа в Германию, крупнейшую экономику Европы, были прекращены в сентябре после взрывов на трубопроводах Nord Stream в Балтийском море. В прошлом году экспорт российского газа по газопроводу "Северный поток-1" составил рекордные 59,2 млрд кубометров.





"100,9 млрд кубометров российского газа, которые "Газпром" определяет как экспорт в "дальнее зарубежье" или за пределы бывшего Советского Союза, является одним из самых низких с момента распада советского государства в 1991 году", — пишет издание.





Причина такого сокращения связана с тем, что крупнейший потребитель (Европейский Союз) сократил импорт из-за конфликта в Украине, в то время как главный трубопровод был поврежден таинственными взрывами.





Брюссель решил серьезно подойти к отказу от потребления российских нефти и газа после широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Как известно, Россия наращивает продажи морского сжиженного природного газа (СПГ), в основном благодаря заводу в Арктике. По данным Росстата, производство СПГ в России в январе-ноябре выросло почти на 10% до 29,7 млн ​​тонн.

Вместе с тем Москве удалось компенсировать снижение импорта газа в Европу более высокими ценами на энергоносители, а доходы ее бюджета от нефти и газа выросли более чем на треть за первые 10 месяцев года, отмечает Reuters.





"Комментарии" уже писали, что по данным Министерства экономики Украины, в следующем году обвал прибыли РФ от экспорта нефти и газа может составить более чем на 50% из-за эмбарго ЕС на сырую нефть и нефтепродукты, Price Cap на нефть. Ожидается, что доходы россии упадут ниже критического уровня в 40 миллиардов долларов в квартал.





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