Приближение сакральной даты: эксперты оценили вероятность вторжения РФ на территорию Украины

Россия любит сакральные даты по типу 9 мая. Какова вероятность обострения в это время – и на восточном фронте, и на границах Украины, и внутри нашей страны? Какова вероятность, что в этом году таки может произойти вторжение? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился за мнением экспертов.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

РФ ведет продуманную, дальновидную стратегию, конечная цель которой – уничтожить государственный суверенитет Украины

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, профессор Григорий Перепелица считает, что после того, как Зеленский закрыл прокремлевские телеканалы в нашей стране, эффективность гибридных методов свержения государственного суверенитета в Украине значительно сузилась. А потому Россия делает ставку на военную составляющую.

"Важно понимать, что РФ ведет продуманную, дальновидную стратегию, конечная цель которой – уничтожить государственный суверенитет Украины. Россия шаг за шагом реализует свой план. А мы никакой контр-стратегии в ответ не применяем. Наша страна действует в логике мира, как и ее международные партнеры. А Путин действует в логике войны. И если анализировать действия Вооруженных Сил РФ у наших границ, на оккупированных территориях, на море, то это — откровенная подготовка к широкомасштабным военным действиям", — уверяет Григорий Перепелица.

По его словам, апрельские учения россиян у украинских границ и в оккупированном Крыму показали, что главным направлением удара может стать юго-восток Украины. И разворачивание военной инфраструктуры в районе Белгорода, Воронежа, Курска эксперт считает подготовкой именно к наступлению.

"Точно так Россия действовала, готовясь атаковать Грузию 13 лет назад. Сразу после того, как весной 2008-го на бухарестском саммите НАТО и Грузии, и Украине отказали в ПДЧ (План действий по членству в НАТО), россияне перебросили свои железнодорожные и инженерные войска к границам Грузии. И начали готовить вторжение со стороны Абхазии. А также на второстепенных направлениях – осетинском и аджарском. Это классика российской военной стратегии. Но она же остается слабым местом. Военно-политическое руководство РФ привыкло действовать по шаблону. Отработали где-то тот или иной метод – и используют применительно к другим регионам. Потому мы примерно представляем, что будет. Вопрос – когда и как этому противостоять", — отмечает Григорий Перепелица.

Он считает, что удар может быть нанесен с трех направлений – юго-восточного, донецкого (с временно оккупированной части Донбасса) и с южного. Эксперт уверен, что не случайно в Черном и Азовском морях сейчас концентрируются российские военно-морские силы, в том числе переброшенные с Балтийской и Каспийской флотилий.

"Похоже на то, что Россия готовит морскую операцию по захвату южных территорий Украины, в том числе ради обеспечения подачи воды в Крым. А также — чтобы закрыть нам выход к Черному морю. Это обвалит украинскую экономику, фактически сделает нашу державу небоеспособной", — говорит эксперт.

По его словам, отведения российских войск как такового не было. Основная масса военной техники осталась рядом с нашей границей.

"Путин не играет в песочницу с танками и самолетам. Задействовать такую армаду, провести такую передислокацию — это огромные финансовые затраты. Просто ради того, чтобы побряцать оружием, такого не делают. Так что у россиян — всё в полной боеготовности. Думаю, готовились к атаке с прицелом завершить операцию до 9 мая, сакральной даты. Но пришлось дать задний ход из-за консолидированной жесткой реакции Запада, который, похоже, почувствовал, что угроза со стороны РФ есть уже не только для Украины, но и для него. В итоге – жесткие предупреждения, что эскалация может дорого стоит Кремлю в частности и РФ в целом. И Путин "придержал коней". Внес некие коррективы в военную стратегию. Но точно не оставил планы о нападении с целью восстановления "империи" в границах хотя бы части постсоветского пространства", — подчеркивает Григорий Перепелица.

Также эксперт отмечает, что эта разведка без боя проявила и слабость Запада. В частности, США отказались от идеи заводить в Черное море два эсминца, которые туда направлялись.

"Путин понял, что никто не будет ввязываться в бойню, если он пойдет на Украину. Ни американцы, ни тем более европейцы. И у Кремля тут есть большое преимущество – политическая воля для широкомасштабного применения военной силы. У Запада такой воли нет, — констатирует Григорий Перепелица. — В общем, этим приготовлением ко вторжению Путин протестировал ситуацию. Увидел сильные и слабые стороны. Теперь Генштаб это проанализирует и, скорее всего, в августе-сентябре, будет готовить наступление. Чтобы завершить всё (куда дадут дойти, после чего – переговоры и те или иные уступки) в сентябре, к выборам в Госдуму".

"Вторжение со стороны РФ возможны как в рамках празднования Дня Победы, так и в рамках празднования Дня Независимости Украины"

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена, что, как и ранее, РФ верить нельзя ни при каких условиях.

"Для нее нет ничего святого, в том числе праздников. Можно провести параллель с тем, как для многих политиков не имеет никакого значения такой большой праздник как Пасха. Они продолжают играть на информационном поле, манипулировать, используя те или иные информационные инструменты. Те же посты в соцсетях с пожеланием всем божьей благодати и использованием фото из храмов. При этом — не имея никаких моральных ценностей. То же самое касается РФ, — подчеркивает эксперт. — Любой повод, в том числе сакральные даты, то же 9 мая, могут быть использованы для провокаций. Братство славян, дружеские народы — для российского руководства давно уже не ценности, а — элемент пропаганды"

По словам Катерины Коваль, исторически так сложилось, что многие ошибки украинцев, приводящие к потере государственности, произошли из-за доверчивости нашего народа. За эти ошибки наши предки и мы платили и платим кровью. Пора бы научиться делать правильные выводы.

"Провокации и даже вторжение со стороны РФ возможны как в рамках празднования Дня Победы, так и в рамках празднования Дня Независимости Украины. Громкий информационный повод. Юбилей, 30-я годовщина независимости. К ней приурочили еще и запуск Крымской платформы, так раздражающей государство-агрессор, — напоминает эксперт. — Думаю, что нашим властям следует тщательно подготовиться во всех смыслах. С технологической точки зрения, обострение на Донбассе может быть отличным информационным поводом для РФ, чтобы показать Украину в неприглядном свете. Мол, смотрите, она празднует, а на территории страны ведь – война".

Катерина Коваль акцентирует – нашему государству с таким неадекватным соседом нужно быть готовым к любым сценариям, ни на миг не терять бдительность, постоянно укреплять обороноспособность.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший советник президента России Андрей Илларионов не исключает, что Россия может совершить нападение на Украину после июля этого года.





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