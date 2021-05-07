Бывший советник Путина рассказал, где и когда может произойти вторжение России в Украину (видео)

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Кириєнко Анна
Бывший советник президента России Андрей Илларионов сообщил, когда и где может возникнуть высокая вероятность российского вторжения в Украину. Об этом политик рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".
Когда РФ может напасть на Украину - российский политик. Фото: 24tv.ua
По словам Илларионова, скорее всего Россия может совершить нападение после июля этого года. Тогда закончатся маневры НАТО в Европе и, возможно, будет достроен "Северный поток-2".
Кроме того, Андрей Илларионов назвал возможное место нападения. Это может быть Северная Таврия. Там проходит русло Северо-Крымского канала, который идет в Крым.
По его словам, такая позиция может обеспечить пресной водой Крым, так как там расположена Южно-Украинская атомная электростанция и ряд других электростанций, которые сегодня производят треть электроэнергии Украины и составляют очень большую ценность для нашего государства.
Напомним, что около 80 тыс. российских военнослужащих продолжают оставаться на границе с Украиной, в то время пока проходят совместные учения США и НАТО. Россия отвела лишь несколько тысяч своих солдат от границы с Украиной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, как долго войска РФ могут стоять у наших границ? Остается ли угроза вторжения? Мнения экспертов по этим вопросам читайте в нашем материале.
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