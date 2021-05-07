Бывший советник Путина рассказал, где и когда может произойти вторжение России в Украину (видео)

Бывший советник президента России Андрей Илларионов сообщил, когда и где может возникнуть высокая вероятность российского вторжения в Украину. Об этом политик рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть".



Когда РФ может напасть на Украину - российский политик. Фото: 24tv.ua

По словам Илларионова, скорее всего Россия может совершить нападение после июля этого года. Тогда закончатся маневры НАТО в Европе и, возможно, будет достроен "Северный поток-2".

Кроме того, Андрей Илларионов назвал возможное место нападения. Это может быть Северная Таврия. Там проходит русло Северо-Крымского канала, который идет в Крым.

"Уже неоднократно российская сторона разворачивает пропагандистскую кампанию по гуманитарной катастрофе, которая развивается в Крыму из-за того, что туда не поступает вода. Эта территория — ее достаточно легко занять, и потом ее очень легко удерживать", — подчеркнул российский политик.

По его словам, такая позиция может обеспечить пресной водой Крым, так как там расположена Южно-Украинская атомная электростанция и ряд других электростанций, которые сегодня производят треть электроэнергии Украины и составляют очень большую ценность для нашего государства.

Напомним, что около 80 тыс. российских военнослужащих продолжают оставаться на границе с Украиной, в то время пока проходят совместные учения США и НАТО. Россия отвела лишь несколько тысяч своих солдат от границы с Украиной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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