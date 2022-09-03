Президент Турции пригрозил Греции военными действиями, если последняя и дальше будет преследовать турецкие истребители в Эгейском море. Об этом пишет агентство Reuters.



Президент Турции Эрдоган угрожает Греции. Фото из открытых источников

Эти два члена НАТО имеют давнюю историю конфликтов, касающихся границ воздуха и моря. Поэтому достаточно часто на границах обеих стран встречается военная техника. Конфликты между Грецией и Турцией идут вокруг нескольких островов и ресурсов в Эгейском море. Отдельный крупный конфликт между странами произошел во время разделения Кипра в 1974 году.

В последнее время Турция постоянно заявляла, что Греция провоцирует и подрывает мирные соглашения. Турецкий президент отметил, что греческие военные использовали системы противовоздушной обороны. Эрдоган назвал такие действия враждебными. Затем президент Турции напомнил об Измире.

У нас есть только одно слово, чтобы сказать Греции: не забывайте Измир, – сказал Эрдоган

После поражения Османской империи в Первой мировой войне город был оккупирован греками. И только в 1922 году туда вошли турецкие войска и прервали оккупационный режим греков. Большинство заявлений Эрдогана посвящены Дню Победы Турции, это национальный праздник, который проходит 30 августа каждого года.

Правительство Греции полностью исключает обвинения Турция и настаивает, что сами турки нарушили их воздушное пространство. А также заявил, что не собирается быть голословным на отличие от турецкого лидера и подаст все документы на рассмотрение партнеров и союзников.

Также портал "Комментарии" сообщал о желании турецкого лидера быть посредником относительно проблем между Украиной и Россией на ЗАЭС.

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