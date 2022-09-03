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Президент Турции Эрдоган угрожает Греции

Тайип Эрдоган предупредил Грецию, что заплатит высокую цену за вмешательство на турецкие территории

3 сентября 2022, 23:52
Автор:

Slava Kot
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Президент Турции пригрозил Греции военными действиями, если последняя и дальше будет преследовать турецкие истребители в Эгейском море. Об этом пишет агентство Reuters.

Президент Турции Эрдоган угрожает Греции

Президент Турции Эрдоган угрожает Греции. Фото из открытых источников

Эти два члена НАТО имеют давнюю историю конфликтов, касающихся границ воздуха и моря. Поэтому достаточно часто на границах обеих стран встречается военная техника. Конфликты между Грецией и Турцией идут вокруг нескольких островов и ресурсов в Эгейском море. Отдельный крупный конфликт между странами произошел во время разделения Кипра в 1974 году.

В последнее время Турция постоянно заявляла, что Греция провоцирует и подрывает мирные соглашения. Турецкий президент отметил, что греческие военные использовали системы противовоздушной обороны. Эрдоган назвал такие действия враждебными. Затем президент Турции напомнил об Измире.

У нас есть только одно слово, чтобы сказать Греции: не забывайте Измир, – сказал Эрдоган

После поражения Османской империи в Первой мировой войне город был оккупирован греками. И только в 1922 году туда вошли турецкие войска и прервали оккупационный режим греков. Большинство заявлений Эрдогана посвящены Дню Победы Турции, это национальный праздник, который проходит 30 августа каждого года.

Правительство Греции полностью исключает обвинения Турция и настаивает, что сами турки нарушили их воздушное пространство. А также заявил, что не собирается быть голословным на отличие от турецкого лидера и подаст все документы на рассмотрение партнеров и союзников.

Также портал "Комментарии" сообщал о желании турецкого лидера быть посредником относительно проблем между Украиной и Россией на ЗАЭС.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/erdogan-accuses-greece-occupying-demilitarised-islands-2022-09-03/
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