Президент Швейцарии приедет на Донбасс

Президент Владимир Зеленский пригласил свою швейцарскую коллегу Симонетту Зоммаругу с рабочим визитом в Киев и Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате тет-а-тет и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене", - указано в официальном сообщении.

Оба президента также совершат поездку на Донбасс с целью ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Отметим, что Симонетта Зоммаругу избрана на пост президента Швейцарии в 2015 году, выдвигалась от социал-демократической партии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве отреагировали на слова украинского делегата в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова о внесении корректировок в Минские соглашения, и попросили у Владимира Зеленского это прокомментировать.

"Если в ближайшее время данное заявление украинская сторона подтвердит, или же не будет опровергнуто уже премьер-министром или президентом, то это значит выход Украины из Минских соглашений. Если это случится, то минский формат, как и "нормандский", уже не подходит для Украины. Продолжая эту тему, Владимир Зеленский должен дезавуировать свою подпись полугодовой давности под коммюнике парижского саммита", - указали в Кремле.

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