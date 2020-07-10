Кремль требует реакции Зеленского на слова Резникова о пересмотре Минских соглашений

Дмитрий Козак на встрече с журналистами сообщил, что ждет объяснений от украинской стороны за слова первого заместителя главы украинской делегации ТКГ Алексея Резникова. Украинский политик написал в своем блоге, что Минские соглашения не соответствуют нынешним реалиям. Об этом сообщает "ТАСС".

По словам Козака, если Украина действительно так считает, то это значит, что страна выходит из формата Минских договоренностей.

"Если в ближайшее время данное заявление украинская сторона подтвердит, или же не будет опровергнуто уже премьер-министром или президентом, то это значит выход Украины из Минских соглашений. Если это случится, то минский формат, как и "нормандский", уже не подходит для Украины. Продолжая эту тему, Владимир Зеленский должен дезавуировать свою подпись полугодовой давности под коммюнике парижского саммита", - сообщил Козак.

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько денег Россия ежегодно тратит на содержание Крыма и Донбасса.

""Мы точно знаем, что бюджетные деньги идут на финансирование зарплат государственных служащих в оккупированном Крыму и Донбассе. По нашей информации, около миллиарда и 300 миллионов долларов - это на гражданские дела. И еще до трех миллиардов и 700 миллионов - на войну. В среднем получается пять миллиардов долларов в год", - заверил Алексей Резников.





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