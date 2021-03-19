Президент Литвы выступил в Верховной Раде: чем запомнилась его речь (ВИДЕО)



















Безупречная проукраинская позиция, использование государственного языка и выражение полной поддержки нашей стране — как минимум, этим для многих запомнится речь президента Литвы Гитанаса Науседы в Верховной Раде 19 марта. Видео выступления чиновника доступно на YouTube-канале "Internet Radio Holos fm".



Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников

Первую часть своей речи Науседа произнес на украинском, подчеркнув, что этот язык является давним и достойным, а также так и не уничтоженным после многих попыток это сделать. По мнению политика, Украина и Литва имеют очень много общего в прошлом, поэтому и планы на будущее следует строить вместе.

"Мы были рядом друг с другом и даже имели общее государство. Мы торговали, вели культурный обмен, давали отпор общему врагу. Наши народы вместе защищали дорогие европейской цивилизации ценности — уважение к верховенству права, свободу человека и демократию", — отметил президент Литвы.

Также Науседа в который раз подтвердил, что возглавляемое им государство признает Крым украинской территорией и выступает за сохранение целостности Украины. Не забыл политик и об оккупированном Донбассе.

"Мы недвусмысленно призываем Россию и усиленные ею группировки безотлагательно в ыполнить условия Минских договоренностей", — подчеркнул Гитанас Науседа.

Глава Литвы напомнил, что его страна также долго шла к членству в Европейском Союзе. Именно поэтому для него является честью поддерживать украинцев на пути к этой самой цели.

"Литва хочет развивать связи с Украиной в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и инноваций", — отметил политик, добавив, что надеется на последующее развитие деловых отношений с Украиной.

Кроме этого, Науседа призвал украинское правительство отказаться от приобретения электроэнергии в Беларуси, которое производит Островская АЭС. По словам президента Литвы, это сооружение было построено Россией, которая пытается расширить свое влияние на Беларусь и другие страны. Вспомнил чиновник и о "Северном потоке-2", которому Литва, как и Украина, активно противостоят.

Свое выступление Науседа завершил словами "Слава Украине!". Его речь вызвала громкие аплодисменты в зале парламента, что лишь подтверждает важность сказанного Науседой.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в правительстве Литвы объясняли связь между войной в Украине и российской вакциной от коронавируса "Спутник V". По мнению представителей местного МИД, закупка этого препарата для литовцев невозможна, ведь деньги могут пойти на финансирование российской армии на Донбассе. Подробности — в нашем материале.

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