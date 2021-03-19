Президент Литвы выступил в Верховной Раде: чем запомнилась его речь (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Безупречная проукраинская
позиция, использование государственного языка и выражение полной поддержки нашей
стране — как минимум, этим для многих запомнится речь президента Литвы Гитанаса
Науседы в Верховной Раде 19 марта. Видео выступления чиновника доступно на YouTube-канале "Internet Radio Holos fm".
Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото из открытых источников
Первую часть своей
речи Науседа произнес на украинском, подчеркнув, что этот язык является давним
и достойным, а также так и не уничтоженным после многих попыток это сделать. По
мнению политика, Украина и Литва имеют очень много общего в прошлом, поэтому и планы
на будущее следует строить вместе.
Также Науседа в
который раз подтвердил, что возглавляемое им государство признает Крым украинской
территорией и выступает за сохранение целостности Украины. Не забыл политик и
об оккупированном Донбассе.
Глава Литвы
напомнил, что его страна также долго шла к членству в Европейском Союзе. Именно
поэтому для него является честью поддерживать украинцев на пути к этой самой
цели.
Кроме этого,
Науседа призвал украинское правительство отказаться от приобретения электроэнергии
в Беларуси, которое производит Островская АЭС. По словам президента Литвы, это
сооружение было построено Россией, которая пытается расширить свое влияние на Беларусь
и другие страны. Вспомнил чиновник и о "Северном потоке-2", которому Литва, как
и Украина, активно противостоят.
Свое выступление
Науседа завершил словами "Слава Украине!". Его речь вызвала громкие
аплодисменты в зале парламента, что лишь подтверждает важность сказанного
Науседой.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в правительстве Литвы объясняли связь между войной в Украине и российской вакциной от коронавируса "Спутник V". По мнению представителей местного МИД, закупка этого препарата для литовцев невозможна, ведь деньги могут пойти на финансирование российской армии на Донбассе. Подробности — в нашем материале.
Также на портале найдется информация о том, что в Верховной Раде хотят приравнять идеологию "русского мира" к нацизму и коммунизму.
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