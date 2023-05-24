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Президент Казахстана заявил, что Лукашенко и Путин создали одно государство и это "проблема"

Касым-Жомарт Токаев заявил, что де-факто Россия и Белорусь создали единое государство и "это проблема, которую нужно обсудить"

сегодня, 22:49
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Автор:

Константин Куликов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Евразийского экономического форума, проходящего в Москве, заявил о "проблеме" в деятельности ЕврАзЭс. Об этом сообщают "Комментарии".

Президент Казахстана заявил, что Лукашенко и Путин создали одно государство и это "проблема"

Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в рамках этого экономического союза на  постсоветском пространстве, наблюдается два уровня интеграции. Первый — наиболее плотный — демонстрируют Россия и Белорусь, которые, по мнению Токаева, фактически создали единое государство, с единым управлением.


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"Даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", — заявил Токаев. 

Другой уровень интеграции демонстрируют Казахстан, Кыргызстан и Армения.

"С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях — это вопрос концептуальный. Нам, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме, нужно обсудить данную проблему", — заявил Токаев.

Во время выступления Токаева президенты Российской Федерации и Белоруси переглянулись, заулыбались и пожали друг другу руки.

Напомним, что после вторжения РФ в Украину, отвечая на вопрос российской пропагандистки Симоньян, Токаев заявил о непризнании Казахстаном "ДНР" и "ЛНР". При этом он также упомянул о непризнании Казахстаном Тайваня.

Ряд экспертов, утверждает, что Казахстан, желая выйти из-под политического зонтика Москвы, переориентируется на Китай и уже получил или вскоре может получить от него гарантии безопасности.

Тем временем, Си Цзиньпин решил поддержать российскую экономику.

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А у Путина назвали Польшу враждебным государством. Такое заявление сделал спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.




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