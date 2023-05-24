США прокомментировали рейд РДК в Россию

США ясно дают понять, в том числе непосредственно Украине, что не поддерживают применение ею американского оружия для вылазок в РФ, заявили в Белом доме. Об этом сообщают "Комментарии".

Белый дом

Представитель Белого дома также подтвердил, что Вашингтон изучает свидетельства, указывающие на применение РДК американской военной техники в ходе проникновения диверсантов в Белгородскую область.

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Напомним, что на видео, обнародованных россиянами, можно видеть несколько брошенных или подбитых американских бронеавтомобиля.

Участники рейда сегодня также прокомментировали этот факт.

"Как в свое время сказал Владимир Путин, в современной ситуации в любом военторге можно приобрести военную технику любого рода, поэтому я не думаю, что это какая-то экзотика, — заявил командир РДК Денис Капустин, комментируя наличие у них американских бронеавтомобилей. — Второй момент: есть достаточное количество американской техники, добытой в бою в Бахмуте, российской стороной. Она переходит из рук в руки. Поэтому таким вещам не стоит удивляться. Те же броневики можно купить на черном рынке или на частном рынке. Это не является чем-то суперсекретным".

Тем временем, стало известно о массовой сдаче россиян в плен.

У Путина назвали Польшу враждебным к России государством.

А россияне назвали новую "законную цель" в Украине.

"Мы многократно говорили, что любая техника, применяемая Киевом в зоне СВО и не только в зоне СВО, — мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области, — безусловно, является законной целью", — сказал Сергей Рябков.

